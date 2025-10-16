SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

El país se convirtió en el primero de América Latina en legalizar la eutanasia por vía legislativa, bajo estrictas condiciones de enfermedad incurable y sufrimiento extremo.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Uruguay dio este miércoles un nuevo paso en su histórica agenda de ampliación de derechos. Con 20 votos a favor y 11 en contra, el Senado aprobó la denominada Ley de Muerte Digna, que habilita y regula la eutanasia en el país bajo condiciones específicas.

Con esta decisión, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar esta práctica mediante el proceso parlamentario, diferenciándose de Colombia y Ecuador, donde fue despenalizada por fallos judiciales.

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

¿Quiénes podrán someterse a la eutanasia?

El texto aprobado establece que podrán acogerse a este derecho todas las personas mayores de edad, uruguayas o residentes en el país, que sean “psíquicamente aptas”; esa sería la primera condición.

También, estas personas deben pasar por “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o que sufran dolores o padecimientos “insoportables” como consecuencia de la enfermedad y vivan un “grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.

¿Cómo se solicitará la eutanasia?

El procedimiento deberá solicitarse por escrito y en persona ante el médico tratante, quien informará sobre los tratamientos y cuidados paliativos disponibles.

Luego, evaluará si se cumplen las condiciones en un plazo máximo de tres días. La decisión deberá contar con la opinión coincidente de un segundo médico independiente, o de una Junta Médica si hubiera discrepancias.

En una segunda entrevista, el paciente podrá expresar su última voluntad –“siempre revocable”– ante dos testigos, y el médico “procederá a cumplirla cuándo y dónde el solicitante lo decida”.

Un proyecto que demoró en aprobarse

“Es un proyecto potente, profundo y sensato”, definió el diputado del Frente Amplio Federico Preve, médico neurólogo y uno de los principales impulsores de la iniciativa.

“Habilita un derecho humano a morir con dignidad”, señaló, destacando que el sistema se inspira en legislaciones con más de 20 años de experiencia, como la de Países Bajos.

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

El camino hacia esta aprobación tomó más de cinco años de debate parlamentario y social. El primer proyecto fue presentado en 2020 por el entonces diputado Ope Pasquet, quien también estuvo presente en la votación final.

“El que quiera eutanasia que la pida y el que no la quiera que la rechace. No va a venir ninguna autoridad a dictar pacientes eutanasiables”, afirmó el autor de la ley durante la sesión.

En la vereda opuesta, el senador del Partido Nacional Javier García cuestionó los conceptos de “muerte digna” y “libertad” empleados en la ley, asegurando que “el Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida”.

El respaldo ciudadano, sin embargo, fue mayoritario: el 62% de los uruguayos se mostró a favor de la legalización, según una encuesta de la consultora Cifra difundida en mayo.

Ahora, el Poder Ejecutivo tendrá ahora un plazo de seis meses para reglamentar la norma.

Lee también:

Más sobre:EutanasiaUruguayMuerte dignaLey de muerte dignaMundoInternacionalSudaméricaLatinoaméricaSaludBienestarCienciaLeyesLegislaciónMuerte

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

“Estamos trabajando hace meses”: autoridades anuncian despliegue de servicios públicos y medidas para las elecciones 2025

Von Appen dice que es irresponsable hablar del futuro de la “paz social” y valora la figura de Dorothy Pérez

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la ”madurez suficiente” si es que amerita dar un paso al costado

A dos años del socavón, se activa el plan retorno: edificio Miramar de Reñaca recupera su habitabilidad

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”
Chile

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

“Estamos trabajando hace meses”: autoridades anuncian despliegue de servicios públicos y medidas para las elecciones 2025

Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la ”madurez suficiente” si es que amerita dar un paso al costado

Von Appen dice que es irresponsable hablar del futuro de la “paz social” y valora la figura de Dorothy Pérez
Negocios

Von Appen dice que es irresponsable hablar del futuro de la “paz social” y valora la figura de Dorothy Pérez

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Ahora fue contra Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Ahora fue contra Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo logra una trabajada victoria para acceder a cuartos de final del Challenger de Olbia

El gran dolor de Yanara Aedo que roza el centenario de Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”
Cultura y entretención

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”
Mundo

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo