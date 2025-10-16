Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Uruguay dio este miércoles un nuevo paso en su histórica agenda de ampliación de derechos. Con 20 votos a favor y 11 en contra, el Senado aprobó la denominada Ley de Muerte Digna, que habilita y regula la eutanasia en el país bajo condiciones específicas .

Con esta decisión, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar esta práctica mediante el proceso parlamentario, diferenciándose de Colombia y Ecuador, donde fue despenalizada por fallos judiciales.

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

¿Quiénes podrán someterse a la eutanasia?

El texto aprobado establece que podrán acogerse a este derecho todas las personas mayores de edad, uruguayas o residentes en el país, que sean “psíquicamente aptas”; esa sería la primera condición.

También, estas personas deben pasar por “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o que sufran dolores o padecimientos “insoportables” como consecuencia de la enfermedad y vivan un “grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.

¿Cómo se solicitará la eutanasia?

El procedimiento deberá solicitarse por escrito y en persona ante el médico tratante, quien informará sobre los tratamientos y cuidados paliativos disponibles.

Luego, evaluará si se cumplen las condiciones en un plazo máximo de tres días. La decisión deberá contar con la opinión coincidente de un segundo médico independiente, o de una Junta Médica si hubiera discrepancias .

En una segunda entrevista, el paciente podrá expresar su última voluntad –“siempre revocable”– ante dos testigos, y el médico “procederá a cumplirla cuándo y dónde el solicitante lo decida”.

Un proyecto que demoró en aprobarse

“Es un proyecto potente, profundo y sensato”, definió el diputado del Frente Amplio Federico Preve, médico neurólogo y uno de los principales impulsores de la iniciativa.

“Habilita un derecho humano a morir con dignidad”, señaló, destacando que el sistema se inspira en legislaciones con más de 20 años de experiencia, como la de Países Bajos.

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

El camino hacia esta aprobación tomó más de cinco años de debate parlamentario y social. El primer proyecto fue presentado en 2020 por el entonces diputado Ope Pasquet, quien también estuvo presente en la votación final.

“El que quiera eutanasia que la pida y el que no la quiera que la rechace. No va a venir ninguna autoridad a dictar pacientes eutanasiables”, afirmó el autor de la ley durante la sesión.

En la vereda opuesta, el senador del Partido Nacional Javier García cuestionó los conceptos de “muerte digna” y “libertad” empleados en la ley, asegurando que “el Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida”.

El respaldo ciudadano, sin embargo, fue mayoritario: el 62% de los uruguayos se mostró a favor de la legalización, según una encuesta de la consultora Cifra difundida en mayo.

Ahora, el Poder Ejecutivo tendrá ahora un plazo de seis meses para reglamentar la norma.