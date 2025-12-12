Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado a Brasil. Foto: Buinzoo

El Bioparque Buinzoo dijo adiós a Atanasio el pasado 2 de diciembre, un rinoceronte blanco que ese día comenzó su traslado hacia el Zooparque Itatiba, en Sao Paulo, Brasil .

Para mover al animal, de casi dos toneladas, se requirió una preparación de meses para acondicionar su caja (del tamaño de un container) y luego ser despachado en avión a tierras paulistas.

Allí el animal se unió a un programa de conservación y reproducción del Ceratotherium simum simum, una de las subespecies que hoy enfrenta amenazas críticas en el mundo.

Un rinoceronte nacido en pandemia

Con cinco años, Atanasio es la segunda de las tres crías nacidas bajo cuidado profesional en el recinto de Buin.

Su llegada al mundo, en julio de 2020, marcó un hito: fue el primer rinoceronte blanco del mundo nacido durante la pandemia de Covid-19.

En el video compartido por el Buinzoo, Ignacio Idalsoaga, director del centro recordó esa fecha con emoción: “Fue de nuevo una sensación de wow, qué maravilla la naturaleza”.

Durante años, dijo, Atanasio destacó por sobre sus hermanos por su carácter dulce.

“ Siempre fue el más cercano, el que aprendió rápidamente su nombre, el que se acercaba a recibir cariño. Le encantaba cuando era pequeño que le rascara sus encías, porque es un animal absolutamente querible”, señaló el director del recinto.

Decenas de familias que lo apadrinaron desde pequeño llegaron a despedirlo en la semana de su partida y le dejaron cartas y dibujos en el parque.

¿Por qué es enviado a Brasil?

De acuerdo al Buinzoo, su permanencia en Chile podría generar conflictos territoriales con su padre, al ser ambos machos adultos .

Atanasio cumplirá un rol clave en la diversificación genética de la especie en la región.

Hace tres años, su hermano Pantaleón emprendió un recorrido similar hacia Colombia, “donde actualmente se encuentra en excelentes condiciones, contribuyendo al fortalecimiento genético de la población de esta especie”, señaló Buinzoo.

El operativo del viaje

Una parte crucial del proceso fue su entrenamiento. El equipo trabajó durante meses para que el rinoceronte se acostumbrara a la caja de transporte, una estructura especialmente diseñada y adosada a su hábitat.

El objetivo era que entrara de manera voluntaria el día del embarque, sin anestesia ni estrés . Y fue lo que ocurrió finalmente.

Las imágenes compartidas por el parque muestran a Atanasio avanzando con calma hacia el contenedor mientras sus cuidadores lo guiaban con comida.

Posteriormente, fue subido a un camión, despedido por el personal del parque y luego fue escoltado por carabineros hacia el aeropuerto.

Allí un avión de carga de Latam lo llevó a su destino sin escalas.

La llegada a Brasil

Esta semana, el Buinzoo difundió las primeras imágenes de Atanasio en su nuevo hogar en el Zooparque Itatiba, donde convivirá con dos hembras para la preservación de la especie.

“El traslado hacia el Zooparque Itatiba fue un éxito” destacó Buinzoo.

“Queremos compartir algunas imágenes de su primer acercamiento a este nuevo entorno, las cuales nos llenan de alegría y nos confirman que está en excelentes manos”, destacaron en sus redes sociales.