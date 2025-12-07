Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

La madrugada del sábado, un inusual “ladrón” activó las alarmas de una botillería ABC en la localidad estadounidense de Ashland, Virginia.

Al llegar al local, la oficial de control animal Samantha Martin se encontró con un escenario tan caótico como inesperado: estantes desordenados, botellas rotas, alcohol derramado en el suelo y una placa del techo caída.

El sospechoso del desorden estaba unos metros más allá, un mapache desmayado en el piso del baño .

Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

Un incidente anormal para el refugio de animales

Según relató el refugio Hanover County Animal Protection and Shelter en una publicación de Facebook, el animal había irrumpido en el local y botado varios productos antes de quedarse dormido tras consumir una cantidad indeterminada de alcohol .

“Un mapache muy intoxicado”, resumió la institución. Desde el refugio agregaron que Martin lo trasladó al refugio para que “se pusiera sobrio” antes de ser liberado nuevamente en su hábitat.

Según informó CBS News, Martin dijo que el mapache cayó por una placa del techo y luego tuvo “un furioso y alcohólico escape nocturno”.

“A mí personalmente me gustan los mapaches. Son bichitos muy graciosos. Se cayó por una de las placas del techo y se puso furioso, bebiéndoselo todo ”, aseguró.

La oficial añadió que el traslado al refugio estuvo marcado por las risas: “Otro día en la vida de un oficial de control de animales, supongo”, dijo.

Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

¿Qué pasó con el animal?

El refugio informó que, tras unas horas de descanso, el animal no presentaba lesiones.

“Excepto quizás una resaca y malas decisiones de vida”, señalaron en tono humorístico, antes de confirmar su liberación segura de vuelta a la naturaleza.

Los mapaches son comunes en Virginia y Estados Unidos, suelen encontrarse en áreas boscosas, parques e incluso zonas urbanas, según el Departamento de Recursos de Vida Silvestre del estado.

El episodio de Ashland, por su parte, ya se ha viralizado en redes sociales debido a la insólita imagen del “mapache ladrón” que terminó su escapada dormido, aparentemente víctima de su propio entusiasmo etílico.