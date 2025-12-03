Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

La muerte de Gerson de Melo Machado , un joven de 19 años que ingresó por su cuenta a la jaula de una leona en el parque zoobotánico de João Pessoa (Brasil), ha conmocionado al país y reabierto el debate sobre la desprotección de personas con enfermedades mentales severas.

El caso dejó en evidencia una vida marcada por la vulnerabilidad, la falta de tratamiento adecuado y un destino que algunos describen como “una tragedia anunciada”.

Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal.

La compleja historia de Gerson

Según informó El País, Machado, conocido como ‘Vaqueirinho’, tenía un diagnóstico de esquizofrenia, al igual que su madre, y creció en la red pública de acogida después de que ella perdiera la custodia de sus cinco hijos .

Mientras sus hermanos fueron adoptados, él no encontró una familia debido a los primeros síntomas de su enfermedad: decía escuchar voces y manifestaba comportamientos que psiquiatras de entonces atribuyeron erróneamente a “problemas de conducta”.

Según relata El País, en los centros de acogida pasó gran parte de su vida, sin un diagnóstico claro durante años.

Verônica Oliveira, consejera tutelar que lo conoció cuando tenía 10 años, recordó que fue encontrado por la policía vagando por una autopista.

La profesional detalló que Machado no tenía noción del riesgo y que desde niño hablaba de viajar a África para “domar leones”.

Incluso narró un episodio en que él fue descubierto encaramado en el tren de aterrizaje de un avión, intentando viajar como polizón.

La situación se agravó al cumplir 18 años. Como ocurre con muchos jóvenes que salen del sistema de protección sin redes de apoyo ni programas de transición, quedó a su suerte.

La ciudad de João Pessoa, denunció Oliveira, carece de un albergue que prepare a los jóvenes para la vida adulta, por lo que Machado terminó ingresando al sistema penitenciario por pequeños delitos.

Allí recibía tratamiento psiquiátrico, pero al ser liberado volvía a un círculo de abandono, falta de seguimiento y crisis.

Ivison Lira, funcionario penitenciario que lo trató, declaró a medios brasileños que Machado “se comportaba como un niño de cinco años” y requería ayuda especializada que la cárcel no podía darle.

Hace unos días, él mismo difundió un video denunciando el desamparo del joven, quien llegó a cometer dos delitos en un mismo día con el aparente objetivo de ser internado nuevamente y retomar su tratamiento . “Era una tragedia anunciada”, lamentó Lira, según recoge O Globo.

Cronología del accidente

El domingo, cerca de las 10 de la mañana, Machado llegó al parque zoobotánico da Bica y escaló con agilidad un muro de seis metros, superó las barreras de seguridad y bajó por una palmera hasta ingresar a la jaula donde descansaba la leona llamada Leona.

En videos grabados por visitantes se observa cómo el joven se aproxima al animal antes de que este se levante y lo ataque en cuestión de segundos. Pese a la rápida reacción del personal, no lograron salvar su vida.

Tras el incidente, el zoológico cerró temporalmente sus puertas.

Thiago Nery, veterinario del recinto, explicó en un mensaje publicado en redes sociales que el equipo siguió todos los protocolos y que lograron confinar a Leona sin dardos tranquilizantes gracias a su entrenamiento previo.

Describió al felino como “estresado y en estado de shock”, y aclaró que recibirá seguimiento durante varias semanas.

El caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre la atención pública a personas con enfermedades mentales severas y en situación de extrema vulnerabilidad.