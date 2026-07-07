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    Chilavert le entra con todo a Mbappé para salir en defensa de la senadora paraguaya increpada por el 10 de Francia

    El exportero utilizó sus redes sociales para exponer su postura por los dichos del goleador galo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Paraguay quedó fuera del Mundial a manos de Francia en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. Claro que el resultado del partido acabó derivando en un conflicto diplomático después de que la senadora Celeste Amarilla, emitiera fuertes dichos racistas en contra de Kylian Mbappé.

    “Es un camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, comentó la representante del Partido Liberal Radical Auténtico.

    “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, agregó Amarilla.

    Esta situación causó la rápida respuesta del jugador: “Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, contestó el jugador.

    Ahora, el exportero José Luis Chilavert respondió a estas palabras a través de X. Allí el exseleccionado paraguayo no se guardó nada: “Kylian, usted habla de racismo y lo que dijo Dugarry No le molesta, usted le dijo a un jugador Pyo, hijo de Puta y está todo bien, te recuerdo que las mujeres Pyas fueron las que levantaron mi País después de una guerra injusta y cruel. Éxitos”, escribió, adjuntando una imagen con una cita de Christophe Dugarry

    La condena paraguaya

    La tarde de este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay salió a repudiar a la legisladora mediante un comunicado.

    El gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacifica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, comenzó señalando.

    “El Paraguay es una república democrática regida por el principio de separación e independencia de los poderes del Estado y, en este contexto, las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”, aclaró.

    Finalmente, manifestó que “el gobierno del Paraguay reafirma su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación”.

    “Asimismo, expresa su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones y reitera su respeto hacia el pueblo francés, con el cual el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026ParaguayFranciaKylian MbappéJosé Luis Chilavert

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