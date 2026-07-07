Senador Squella cuestiona dictamen de Contraloría por Steinert: “Deja mucho que desear desde el punto de vista de la profundidad”

Durante la mañana de este martes, el senador Arturo Squella cuestionó el dictamen de la Contraloría General de la República, en contra de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, apuntando que “deja mucho que desear desde el punto de vista de la profundidad”.

En conversación con Radio Agricultura es que Squella sostuvo que “por primera vez puedo hablar después de haber leído el dictamen y, efectivamente, yo lo que veo ahí es una respuesta de la Contraloría que deja mucho que desear desde el punto de vista, digamos, de la profundidad".

En la misma línea, el senador añadió que “cuando se habla del deber de abstención no tiene nada que ver con la situación en el fondo que se está planteando y, aunque tuviera que ver, ni siquiera se plantea dónde estaría el eventual conflicto de interés”.

“Yo creo que esto, sacando lecciones, por supuesto, es un buen llamado a que todas las instituciones ejerzan su rol en base, digamos, a lo que conocemos como el principio de legalidad. Que no se ejerzan atribuciones más allá de lo que se tiene, que paradójicamente era lo que se le atribuía a la ex ministra”, sostuvo.

El senador también mencionó que “yo creo que hace tiempo veo, digamos, algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría. A mí me gustaría revisar si es que es correcto que tanto poder o tanto el ejercicio de un rol tan importante descanse en una sola persona o debiéramos hablar de un órgano colegiado”.

Es así como Squella recordó el dictamen sobre el país en quiebra señalando que “podemos estar todos muy de acuerdo en que los contenidos de esas publicaciones que hablaban del país en quiebra no fueron adecuadas, eso es obvio, pero de ahí a opinar sobre el mérito, el mérito me refiero al contenido que se quería, digamos, transmitir. No tiene nada que ver, ese no es el rol de la Contraloría”.

Finalmente apuntó que “creo que es importante el cuidar las instituciones y para eso hay que someter su ejercicio alas atribuciones que estrictamente da la Constitución de la ley“.