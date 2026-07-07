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    Política

    Macaya (UDI) afirma que negociación por megarreforma con la oposición incluye que “pretensiones de ir al TC queden eliminadas”

    El presidente de la Comisión de Hacienda afirmó que la oposición debe definir si continuará en la mesa de diálogo y sostuvo que el proyecto mantiene los votos necesarios para avanzar en la Cámara Alta.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El senador UDI Javier Macaya. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

    El senador Javier Macaya (UDI), abordó este lunes el escenario que enfrenta la megarreforma del gobierno, marcado por el anuncio del Socialismo Democrático de que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC), lo que entramparía las negociaciones del oficialismo con la oposición.

    En conversación con Tolerancia Cero de CNN, Macaya resaltó la importancia de alcanzar acuerdos en el Senado, dado el escenario de que el proyecto estrella del gobierno sea aprobado por un solo voto de diferencia.

    Con todo, Macaya apuntó a que “no se va a medir en su éxito por si se aprobó por 26 votos o 30 votos. La reforma se va a medir por los resultados que causa”.

    En ese sentido, destacó la mesa política de negociación de la megarreforma, instancia encabezada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

    “Espero y es por eso que estamos sentados conversando, yo todavía (no veo) tantas propuestas. Hay hartas reflexiones, hartos diagnósticos de parte de la oposición, y hay miradas bien disímiles”, planteó Macaya.

    Asimismo, apuntó a las diferencias que observa entre los parlamentarios del Partido Socialista, luego de que la bancada de diputados anunciara su intención de recurrir al Tribunal Constitucional, mientras senadores de la colectividad continúan participando de la mesa de negociación.

    “El tema constitucional tiene que quedar eliminado”

    Consultado por la plausible posibilidad de que la oposición concrete un requerimiento ante el TC por la cláusula de invariabilidad tributaria, Macaya sostuvo que ese escenario forma parte de las conversaciones que mantiene el oficialismo con la oposición.

    Al respecto, indicó que “primero hay una evidencia de que el TC en la última jurisprudencia, del último tiempo con la mayoría que impera hoy, ha tenido visiones diferentes del actual oficialismo en distintos proyectos de ley”.

    En esa línea, agregó que “parte de la conversación con la oposición, obviamente tendría que incorporar, y tiene, y ha sido parte de la conversación, que el tema constitucional o las pretensiones de ir al TC, queden eliminadas”.

    Requerido por la continuidad de las negociaciones, pese al anuncio de la oposición, Macaya reafirmó que “para mí el motivo de pararme de esa mesa, sería que este proyecto termine saliéndose de los ejes fundamentales por los que yo creo que va a incentivar el crecimiento económico”.

    Finalmente, Macaya aseguró que el oficialismo mantiene los apoyos necesarios para aprobar la iniciativa en el Senado, una vez que se resuelvan materias como el subsidio al empleo, el rol del Sence y el uso de contenidos con derechos de autor por plataformas de inteligencia artificial.

    Consultado por ese escenario, respondió que “yo pienso que sí”, agregando que se trata de “una mayoría suficiente, ajustada”.

    Más sobre:MegarreformaJavier MacayaUDICongresoMesa negociadora

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