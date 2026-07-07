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    Política

    Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, valora reunión con canciller Pérez Mackenna: “Nuestra relación nunca ha sido más fuerte”

    Ambas autoridades sostuvieron una reunión la mañana de este lunes en dependencias del Departamento de Estado en la capital estadounidense.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La mañana de este lunes, el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en Washington, cita tras la cual el ministro de Relaciones Exteriores valoró al país norteamericano como el “principal socio estratégico” de Chile.

    “Estados Unidos para Chile es el principal socio estratégico, nuestro segundo socio comercial. Tenemos una tradición de más de 200 años de relaciones diplomáticas y sobre todo de amistad. Es una relación que se había resentido durante un tiempo, pero la estamos recomponiendo por el mejor interés de Chile y hemos avanzado mucho en estas reuniones”, sostuvo el canciller Pérez Mackenna en un video grabado tras la cita con su par estadounidense.

    Y precisamente el propio Rubio ocupó sus redes sociales durante la noche para destacar la importancia de la cita con el jefe de la diplomacia chilena.

    “Productiva primera reunión productiva con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna”, escribió el secretario de Estado norteamericano en su cuenta de X, en un mensaje acompañado con la fotografía oficial de la cita.

    Tras lo cual, agregó: “Bajo el liderazgo del Presidente José Antonio Kast, Chile es un socio sólido y nuestra relación nunca ha sido más fuerte. Espero con interés ver lo que nuestras naciones lograrán juntas”.

    Más sobre:CancilleríaRR.EE.políticaFrancisco Pérez MackennaMarco Rubio

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