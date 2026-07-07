Sánchez (FA) cuestiona anuncio del PS de acudir al TC por megarreforma: “No me gustan esas ansiedades que nos juegan en contra”

La senadora del Frente Amplio (FA), Beatriz Sánchez, cuestionó la decisión del Partido Socialista de adelantar el anuncio de acudir al Tribunal Constitucional para impugna el proyecto de reconstrucción nacional que impulsa el gobierno.

En diálogo con el programa Desde La Redacción de La Tercera, la legisladora dio cuenta de la molestia que provocó en otras fuerzas de izquierda la acción del bloque del Socialismo Democrático, lo que terminó enredando la estrategia de la oposición.

Es que en una reunión de los presidentes de partidos opositores al Ejecutivo, la mañana de este lunes, ya se había definido que la eventual ida al TC se zanjaría en una nueva cita este jueves.

Un episodio que, a la vez, estuvo marcado por una fuerte disputa entre socialistas, que se profundizó en la jornada de ayer en el almuerzo de comité del sector, en el que la senadora Daniella Cicardini criticó los acercamientos de Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic con La Moneda.

“La decisión se iba a anunciar o se iba a tomar o se iba a decir el jueves, eso es lo que se acordó. Entonces, claro, se adelanta el Partido Socialista y eso genera una cierta, no lo quiero llamar tensión, sino que a mí no me gustan esas ansiedades que de repente nos juegan un poquito en contra”, dijo Sánchez.

La senadora puso el peso de la descoordinación en conflictos internos al interior del PS y descartó que se trate de un desorden de toda la oposición.

“A mí me gusta jugar más en colectivo, yo creo que si hay una decisión que se toma el jueves, yo respetaría el momento del jueves para tomar esa decisión. Yo creo que es una descoordinación, no me quiero meter en lo que pasa con otros partidos, porque creo que no es tan leal. A mí me gusta la lealtad y creo que cada partido tiene sus cosas y creo que obedece más bien a temas al interior del Partido Socialista que a temas de toda la oposición, que yo creo que en esto estamos bastante de acuerdo en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo”, remarcó.

Y luego agregó: “Yo prefiero no personalizarlo con nombre y apellido. Yo prefiero hablar así en general y creo que tiene que ver más con partidos y procesos que atraviesan partidos y por eso hablo de ansiedades, porque tiene que ver un poquito con eso, en quién hace primero el anuncio, quién se instala primero en una idea, quién aparece como en una posición o en otra”.

“Con la pistola sobre la mesa”

La legisladora frenteamplista también cuestionó en duros términos la manera en que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llevó las conversaciones por parte de La Moneda.

“Hoy día yo creo que es muy difícil cualquier cosa, y además pasan otras cuestiones como anexas, que a mí me llaman mucho la atención a la hora de la negociación, por ejemplo, que el ministro no llega con un documento para presentar, o sea lo digo en la formalidad, a mí por lo menos lo que a mí me ha pasado en política y que me parece sobre todo en cuestiones así formales, siempre uno trabaja sobre documentos”, dijo.

A eso añadió que la negociación con el jefe económico del gobierno “es bien compleja, porque el ministro se sienta y como que tira cosas al aire, no hay un documento escrito, no hay una propuesta que él envíe para que uno sobre esa propuesta pueda hablar, entonces la disposición del ministro, yo nunca la he tenido clara”.

La exembajadora también descartó la posibilidad de seguir dialogando para llegar a acuerdos, debido a los tiempos de tramitación en el Senado.

“Yo creo que ya se fue el tiempo y yo creo que nos fuimos de un portazo en la cara nomás. Yo creo que el ministro se sienta de esa manera, con la pistola arriba de la mesa”, enfatizó.

Y dijo: “Es muy duro para negociar. Yo creo que no es la palabra, por eso usé esa expresión tan como coloquial, porque no es que sea duro para negociar, porque todos pueden ser duros para negociar. Yo creo que él negocia sentándose sin ceder nada”.

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