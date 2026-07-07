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    Política

    Diputado Moreno enfatiza que Republicanos tienen más cercanía con el PNL que otros partidos: “Es una reflexión de bastante sentido común”

    En un contexto que el oficialismo se ha visto tensionado tras el fracaso de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, el jefe de bancada de los republicanos también respaldó a la colectividad comandada por Johannes Kaiser, que no forma parte del gobierno. "El PNL ha estado con todos sus votos y no ha pedido nada a cambio", enfatizó.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, abordó este martes la relación de su colectividad con el Partido Nacional Libertario (PNL) y el gobierno de José Antonio Kast.

    La discusión por la relación entre las colectividades oficialistas y aquellas afines ideológicamente al Ejecutivo salió a la luz tras el fracaso en la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

    Luego que el presidente de los libertarios, Johannes Kaiser, enfatizara en La Tercera que el Ejecutivo no podía dejar que Chile Vamos “establezcan el ritmo”, prontamente volvió a debatirse la opción de que el partido ingresara al gobierno.

    Primeramente, el senador y presidente de Evópoli Luciano Cruz consideró que el PNL “debiera optar por entrar al gobierno”, ya que “no se puede tener chicha y chancho. Acá no puede ser oposición, y al mismo tiempo quiere ser parte del gobierno“. A pesar de esto, por ahora desde el partido han descartado esta opción.

    En ese contexto, el diputado Moreno abordó la relación de su partido con el PNL en conversación con Desde la Redacción de La Tercera y enfatizó que resulta “una reflexión bastante de sentido común” considerar la mayor cercanía del partido del presidente Kast con la colectividad liderada por Kaiser.

    “Saquémonos la careta política, el punto político, el oficialismo. Ideológicamente a quien somos más cercanos es al Partido Nacional Libertario porque varios de sus personeros vienen del Partido Republicano”

    Diputado Benjamín Moreno

    “Es como que nos pregunten, ¿a quién se siente más cercano usted como republicano? ¿A la UDI o RN? Naturalmente que bastante más a la UDI, ¿Y eso significa que tú tienes algún grado de desprecio por RN? Ninguno. Yo agradezco a todos los partidos de Chile Vamos: a Demócratas, a Amarillos, al Partido Social Cristiano, a RN, a la UDI, al Partido Nacional Libertario, que a pesar de que no esté formalmente en el gobierno, siempre ha estado ahí para las cosas importantes, por un bien superior del país", añadió el jefe de bancada republicano.

    Consultado respecto a la consideración del presidente de Evópoli, Moreno consideró que la posición del PNL fuera del gobierno finalmente no resulta necesariamente más sencilla.

    Si tú miras cómo ha actuado el Partido Nacional Libertario, se ha cuadrado en todas las cosas que son diametralmente importantes para el gobierno, se ha cuadrado sin pedir nada a cambio. Entonces, te lo podrían plantear de otra forma incluso. Te podrían decir, el Partido Nacional Libertario ha estado con todos sus votos y no ha pedido nada a cambio”, señaló.

    Posible acusación contra Steinert

    El legislador también criticó este martes la posibilidad que se presente una acusación constitucional en contra de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert.

    La opción comenzó a ser discutida al interior de la oposición tras el dictamen de Contraloría que estableció que la otrora jefa de Seguridad se excedió en sus atribuciones al solicitar información de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que fueron trasladados.

    Exministra Trinidad Steinert

    Consultado sobre este asunto, Moreno enfatizó que el contexto de Steinert es diferente al que llevó a la acción de republicanos y libertarios en contra del exministro Nicolás Grau.

    Sobre el libelo contra el exjefe de las arcas fiscales explicó que se cumplía la “parte política y jurídica” para la acción, en contraste a lo señalado por Contraloría contra la exministra de Seguridad.

    Yo creo que son dos contextos absolutamente distintos. Y yo creo que el tema de que se hable de una eventual acusación a la ministra Steinert no hace nada más que poner en relieve que si ellos mismos no se hubiesen casado tanto con la palabra, la supuesta responsabilidad a la hora de usar las acusaciones constitucionales, ellos hubieran sido absolutamente irresponsables impulsando una acusación en contra de la ministra Steinert”, cargó Moreno.

    “Lo único que ha parado a la oposición de acusar a la Ministra Steinert es que va a quedar en demasiada evidencia que son absolutamente irresponsables y que lo que dijeron la semana pasada es solamente un discurso para la galería y que en verdad ellos no van a perder ninguna oportunidad en generarle algún tipo de daño al gobierno”, concluyó el parlamentario.

    Revisa la entrevista completa acá:

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    Más sobre:Desde la RedacciónDLRBenjamín MorenoPartido Nacional LibertarioPNLTrinidad SteinertOficialismo

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