Sistema frontal en el sur del país: se estima que en tres días se podrían superar los 150 mm de agua caída

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, detalló las características del sistema frontal que se desarrolla desde este martes a ciudades del sur de Chile, concentrando su mayor impacto en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, las cuales tienen alerta amarilla.

Cebrián explicó en Meganoticias que el fenómeno meteorológico se extenderá hasta el jueves 9 de julio y que “la mayor actividad de este sistema frontal se va a concentrar en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Para los tres días está pronosticado que pudieran superarse más de 150 milímetros, bordeando los 200, el acumulado de esos tres días en estas regiones, y por ello entonces la DMC (Dirección Meteorológica de Chile) elevó su nivel a una alarma meteorológica para esa zona”, explicó la directora de Senapred.

Añadiendo que “ estas precipitaciones además van a ir acompañadas de viento moderado e intenso, con rachas importantes en algún momento del día , y la mayor cantidad de precipitaciones, la mayor intensidad, se espera para el día de mañana, miércoles”.

Junto con ello, indicó que lo más preocupante es la cantidad de lluvia que “se pudiera acumular en corto periodo de tiempo”. “Eso es lo que más nos preocupa, más que el total del evento, es que a ratos puede precipitar mucha cantidad en corto periodo de tiempo, me refiero a seis horas, ocho horas, y eso tiene algunos impactos, pudiera generar algunos impactos que pudieran provocar afectación a las personas”, expresó.

Respecto a las alertas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), se estima que existan deslizamientos por la cantidad de agua que podría caer en zonas de altura.