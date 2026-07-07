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    “Contrarios a la dignidad humana”: gobierno de Paraguay repudia dichos racistas de senadora contra Kylian Mbappé

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación sudamericana condenó enérgicamente las palabras de Celeste Amarilla contra el goleador de Francia.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Kylian Mbappé fue duramente atacado por una senadora paraguaya. Foto: Xinhua.

    La eliminación de Paraguay a manos de Francia en los octavos de final del Mundial se transformó en un conflicto diplomático, luego de que la senadora Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico, emitiera fuertes dichos racistas sobre Kylian Mbappé. Este condenable acto hizo que el gobierno de Santiago Peña saliera a repudiar lo ocurrido.

    La parlamentaria lo atacó duramente. “Es un camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, partió diciendo la política. “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, agregó, desatando la indignación del delantero y de la selección francesa.

    “Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, le contestó de vuelta el astro del Real Madrid.

    La condena paraguaya

    La tarde de este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay salió a repudiar a la legisladora mediante un comunicado.

    “El gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la seleccion nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacifica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, comenzó señalando.

    “El Paraguay es una república democrática regida por el principio de separación e independencia de los poderes del Estado y, en este contexto, las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”, aclaró.

    Finalmente, manifestó que “el gobierno del Paraguay reafirma su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación”.

    “Asimismo, expresa su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones y reitera su respeto hacia el pueblo francés, con el cual el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”, cerró.

    Más sobre:Mundial 2026Kylian MbappéCeleste AmarillaParaguayFranciaSantiago Peña

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