Ozempic ahora se vende con descuentos en un supermercado de EEUU: cuánto cuesta, en comparación a Chile. Foto: Europa Press.

Costco, un popular supermercado en Estados Unidos, comenzó a vender los medicamentos para bajar de peso, Ozempic y Wegovy, a precios más bajos que en las farmacias del país. Esto, en medio de un boom de demanda que han tenido estos fármacos.

El presidente de Novo Nordisk en EE.UU., David Moore, aseguró que esta incursión pretende entregar soluciones para el aumento de la obesidad y “ofrecer el auténtico y real Wegovy y Ozempic donde los pacientes buscan atención”.

Además, la razón detrás de los precios “de descuento” es también la llegada de versiones imitadoras a las farmacias . Hubo una escasez nacional de estos medicamentos, y la empresa danesa quiso mantener su liderazgo con esta medida.

Pero, ¿cuánto cuestan estos medicamentos en Estados Unidos? ¿Y cuánto cuestan en Chile?

El precio de Ozempic y Wegovy en Estados Unidos

Las inyecciones para bajar de peso que prolongan la sensación de saciedad y controlan el apetito son el medicamento de moda en Estados Unidos y varios otros países del mundo.

Fueron creados para controlar la diabetes tipo 2, pero su uso también tiene beneficios en personas con un sobrepeso importante y obesidad.

Sin embargo, su alto costo y limitada cobertura de los seguros médicos dificulta que muchas personas puedan acceder a ellos. Por esto, otras empresas tomaron la oportunidad y comenzaron a fabricar imitaciones más accesibles.

De acuerdo al Washington Post, en Estados Unidos, el precio de una pluma inyectable de Ozempic bordea los 1.000 dólares (cerca de 960 mil pesos chilenos). Wegovy, cuesta alrededor de 1.350 dólares (cerca de 1.3 millones).

Sin embargo, en el supermercado Costco, ahora se venden a 499 dólares (480 mil pesos chilenos) por mes.

Moore dijo que “los precios podrían seguir disminuyendo. Eso es posible, pero lo más importante es que aumentemos la cobertura con el seguro de salud”.

Cuánto cuesta Ozempic en Chile

Wegovy todavía no está a la venta en farmacias de Chile. Pero Ozempic sí. El precio depende de la dosis indicada por un profesional de salud.

La caja de 2 mg/1.5 mL con 1 jeringa prellenada se vende por un valor aproximado de 220.000 pesos chilenos.

Mientras que la caja de 4 mg/3 mL con 1 jeringa prellenada cuesta 320.000 pesos aproximadamente.

Por qué Ozempic es más caro en Estados Unidos

El costo de Ozempic —y, en general, de las inyecciones para bajar de peso— en Estados Unidos es mucho mayor que en otros países, como Chile, Japón, Reino Unido, Australia o Francia, entre otros.

Tanto así, que puede costar hasta cinco veces más.