Subsecretaria Estévez llega a China para reunirse con autoridades de ese país y participar en reunión de la APEC

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, llegó a Suzhou, China, donde dará inicio a su primera visita oficial en ese país, en la que además de asistir a la reunión de la APEC se reunirá con autoridades de gobierno de la nación asiática.

Primero visitará Suzhou para participar en la Reunión de Ministros Responsables del Comercio (MRT) del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), y luego viajará a Beijing para reunirse con autoridades de Gobierno.

En comunicado la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) detalló que en el MRT –instancia anual que reúne a representantes de las 21 economías del foro para dialogar, coordinar políticas y avanzar en la facilitación del comercio, la inversión y el crecimiento económico en la región Asia-Pacífico– la subsecretaria Estévez participará en dos sesiones de trabajo y en un encuentro con el sector privado (22 y 23 de mayo).

En la primera sesión de trabajo, los ministros abordarán cómo construir un orden económico abierto y predecible, tanto en el ámbito regional como multilateral. A continuación, sostendrán un almuerzo con la comunidad empresarial para dialogar sobre formas de fortalecer la cooperación en innovación e industrias emergentes, con el objetivo de dar un nuevo impulso al desarrollo de Asia-Pacífico.

Al día siguiente, la sesión estará enfocada en cómo las economías de la APEC deberían seguir fomentando la cooperación internacional en materia de comercio digital, comercio electrónico transfronterizo e inteligencia artificial, entre otros temas.

Además, durante el MRT, la subsecretaria sostendrá una serie de reuniones bilaterales con autoridades de distintas economías, como Canadá, Singapur, Nueva Zelandia, Filipinas y la República de Corea. También encabezará una reunión de los miembros del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), iniciativa que busca fortalecer la cooperación y las reglas comunes en materias vinculadas al comercio y la economía digital.

“Llegamos a China para darle continuidad al activo rol que tiene Chile en APEC, buscando profundizar la relación con las economías miembro y mantener la cooperación regional y la apertura comercial en el Asia-Pacífico. Chile es una economía profundamente integrada a esta región y también un productor estratégico de los recursos que el mundo necesita para la transición energética. Este foro es un espacio importante para seguir construyendo esos vínculos”, señaló la subsecretaria Estévez.

Reuniones en Beijing

Concluido el MRT, la subsecretaria viajará a Beijing para encabezar durante la mañana del lunes 25 la reunión de la XXII Comisión Mixta Comercial y Económica Chile-China, que se enmarca en el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2006, donde se hará una revisión general de las relaciones económicas bilaterales.

A continuación sostendrá un almuerzo de trabajo con el viceministro de Comercio de China, Li Chenggang. Más tarde se reunirá con el viceministro del Departamento Internacional del Partido Comunista Chino, Ma Hui, y después finalizará su visita con un encuentro con el viceministro de la Administración General de Aduanas de China, Hu Haiping.