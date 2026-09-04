Foro “Democracia Siempre”: oposición fustiga dichos de Milei sobre Allende y pide explicaciones a Kast

En paralelo a que la derecha conservadora iberoamericana dio inicio en Santiago a una nueva cita del Foro Madrid, sectores de la oposición se reunieron en un cónclave denominado “Democracia Siempre”, una instancia que, según los convocantes, busca articular a distintas fuerzas progresistas en torno a la defensa de la democracia, las instituciones, los derechos humanos y la convivencia democrática.

La cita, realizada en el Hotel Fundador, reunió a autoridades y militantes del Partido Socialista (PS), Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal (PL) y la Democracia Cristina (DC).

Y según explicó hace unos días el presidente del PPD, Raúl Soto, la instancia nace “para rechazar públicamente el Foro Madrid, que va a convocar ahí al mundo de extrema derecha, ultra conservadores que han ido instalando agendas liberales y con géneros autoritarios en el mundo. Por eso que este encuentro lo hemos denominado la Democracia Siempre, acá tenemos un solo objetivo que es defender la democracia que hemos tenido en las últimas décadas en Chile”.

ióAsí, tras la cita de este jueves, desde la oposición cuestionaron la participación del Presidente José Antonio Kast en la cita vinculada a sectores conservadores y de ultraderecha, de la que fue parte, además, el mandatario argentino, Javier Milei, quien durante su alocución se refirió en duros términos a la izquierda chilena y al gobierno de Salvador Allende.

En este marco, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, indicó que envió una protesta al biministro Claudio Alvarado, acompañanada con una declaración del PS “en orden a los groseros dichos de Milei en nuestro país. Un presidente de otro país que se permite venir acá a criticar a un presidente electo democráticamente, como fue Salvador Allende, que se permite venir, además, a defender el golpe militar”.

Agregó que tal situación “merece una acción política decidida de parte del gobierno y, por eso, le hemos pedido al ministro del Interior que lo haga saber a Cancillería y al Presidente de la República”.

Consultada si primó la amistad de Kast con Milei por sobre una visión de Estado, la senadora Vodanovic indicó que “una foto habla más que mil palabras, y palmoteos en la espalda con quien está hoy día negándose a firmar un documento para reafirmar la soberanía chilena, solamente puede dejar esa imagen. Yo lamento mucho que el Presidente no haya estado a la altura de ser el Presidente de todos los chilenos y defender con fuerza nuestra soberania nacional”.

Por su parte, la timonel del FA, Gael Yeomans, criticó “lo inoportuno de la presencia del Presidente Kast en un foro como este, un foro de ultraderecha donde el Presidente Milei se dio el gusto de hablar en contra de chilenos y chilenas en nuestro propio país”.

Indicó que declaraciones del mandatario transandino, del orden de que “hay que quitar el cáncer de la izquierda”, son “realmente un insulto, y es inaceptable que el Presidente Kast no tenga un pronunciamiento al respecto y que asista, luego de esa alocución, al foro, así como que no hubiera pasado nada”.

“El Presidente Kast es el Presidente de todos los chilenos y chilenas, y lo que uno espera es que defienda al país”, relevó.

En tanto, el presidente del PC, Lautaro Carmona, afirmó que, con sus declaraciones, Milei “ha cometido un atropello de marca mayor a lo que es la dignidad de nuestro país como sociedad, como nación, cualquiera sea el pensamiento con quienes coincida o no”.

“La primera afrenta es contra el propio anfitrión, contra el Presidente Kast que lo invita. El Presidente Kast le debe una explicación al país por la participación, la presencia, el activismo, tan desaforado de alguien que sabe donde venía, sabe en qué fecha estamos y pisoteó nuestra historia, nuestros valores y los sentimientos de mucha gente que, en el mes de septiembre, evoca y recuerda cuánto se perdió, cuántas vidas no están”, añadió.

En el mismo tenor, el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz, se sumó a las críticas contra el libertario.

“Una persona que representa a un país y que viene a otro país hermano, a decir lo que quiere, a ofender, y prácticamente a hacer una declaración solamente de la ultraderecha, yo creo que es una persona que no tiene claro cuál es el sentido de la responsabilidad que le dio el pueblo argentino y las relaciones que debe tener con todos los países, no solamente los limítrofes”, sostuvo.