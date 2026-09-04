Presidente Kast nombra a Alejandra Morales Aguirre como nueva delegada presidencial provincial de Chañaral
La recién designada autoridad reemplaza en el cargo a Sebastián Urrejola Aranda, a quien se le pidió la renuncia en agosto pasado luego de que Contraloría acreditara que él mantenía una ocupación ilegal de un inmueble fiscal.
El gobierno del Presidente José Antonio Kast nombró este jueves a Alejandra Morales Aguirre como nueva delegada presidencial provincial de Chañaral, a casi tres semanas de que se solicitara la renuncia al cargo a Sebastián Urrejola Aranda.
Esto luego de que la Contraloría Regional de Atacama acreditara que Urrejola mantenía una ocupación ilegal de un inmueble fiscal en el sector de Portofino, en la comuna de Chañaral.
Desde ese momento, el 15 de agosto, la subrogancia de la delegación quedó radicada en Fernando Flores Fredes, quien asumió la continuidad de las funciones hasta este viernes 4 de septiembre, cuando Morales asuma oficialmente el cargo provincial.
En un breve comunicado, el Ministerio del Interior dio a conocer la designación y detalló que la nueva autoridad “cuenta con más de 10 años de experiencia en posiciones de gerencia en áreas comerciales, gestión de negocios y liderazgo de equipo en la Región de Atacama”.
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