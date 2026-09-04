Presidente Kast nombra a Alejandra Morales Aguirre como nueva delegada presidencial provincial de Chañaral

El gobierno del Presidente José Antonio Kast nombró este jueves a Alejandra Morales Aguirre como nueva delegada presidencial provincial de Chañaral, a casi tres semanas de que se solicitara la renuncia al cargo a Sebastián Urrejola Aranda.

Esto luego de que la Contraloría Regional de Atacama acreditara que Urrejola mantenía una ocupación ilegal de un inmueble fiscal en el sector de Portofino, en la comuna de Chañaral.

Desde ese momento, el 15 de agosto, la subrogancia de la delegación quedó radicada en Fernando Flores Fredes, quien asumió la continuidad de las funciones hasta este viernes 4 de septiembre, cuando Morales asuma oficialmente el cargo provincial.