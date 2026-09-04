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    Nacional

    Ataque frustrado al alcalde White eleva presión al gobierno por medidas de protección a autoridades

    Este jueves fue el propio Presidente Kast quien llegó hasta San Bernardo a reunirse con el jefe comunal, en contra de quien se descubrió un plan para atentar contra su vida. En paralelo, un grupo de alcaldes se reunió con el ministro Arrau para exigir medidas de seguridad.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    Luciano Jiménez
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A las nueve de la mañana en punto llegó hasta San Bernardo el Presidente José Antonio Kast. El motivo de la visita era visitar y entregar su apoyo al alcalde de esa comuna, Christopher White (PS), quien según información de la Fiscalía fue el blanco de una organización criminal para atentar contra él antes del 18 de septiembre.

    La llegada del Mandatario hasta la comuna de la zona sur se dio dos días después de que se conociera la detención de Juan Flores Valenzuela, conocido como “Indio Juan”, quien habría integrado el plan para atentar en contra de la autoridad comunal tras fugarse de la cárcel Santiago 1.

    El encuentro de Kast con White, que se dio en el propio edificio municipal, se concretó después de que la autoridad comunal recibiera el apoyo y visita transversal de figuras políticas tanto de derecha como de izquierda.

    En esos encuentros y de forma reservada, figuras incluso del oficialismo, habían planteado reparos a la demora del Mandatario por entregar su apoyo al alcalde PS, quien ya había sido visitado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano).

    Por lo mismo, tanto el encuentro del Mandatario con el alcalde de San Bernardo, así como el que posteriormente sostuvo Arrau con otras autoridades comunales, instalaron la presión al gobierno para abordar las amenazas a las autoridades y tomar medidas en la materia. La reunión del titular de Seguridad, incluso, lo llevó a cancelar su participación en el Foro de Madrid.

    La cita de 45 minutos

    El encuentro de este jueves -según dio a conocer La Tercera- fue más bien cercano y franco entre ambas autoridades a la hora de hablar de seguridad. Si bien inicialmente el encuentro entre Kast y White se dio en compañía del subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, y del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, posteriormente el Presidente y White sostuvieron un encuentro a solas.

    En la reservada cita, que se extendió por 45 minutos, se trataron una serie de temas relacionados con la reforma de seguridad y hasta de la protección del propio alcalde White, quien a su vez le planteó a Kast que el hecho era una “oportunidad” para avanzar en un acuerdo transversal en materia de seguridad.

    “Como unidos enfrentamos el flagelo del crimen organizado, que es un compromiso de todos, es transversal, como lo hemos conversado, no tiene color político, y decir que nuestras autoridades, nuestra ciudadanía siempre contarán con la protección del Estado. Esto no es un tema de un gobierno u otro, es un tema de Estado, es una lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico”, afirmó Kast tras la reunión.

    El jefe de Estado agregó que “ninguna autoridad merece ser amenazada por el crimen organizado, y se van a encontrar con el Estado, con toda la fuerza del Estado para encontrar, poner a disposición de los tribunales, y ojalá condenar a largo tiempo a aquellos que osen amenazar a una autoridad o a un vecino”.

    White, por su parte, afirmó que “saliendo de esa puerta, tenemos un objetivo común, que es perseguir y decirle al crimen organizado que ellos son el verdadero enemigo (...), lo que no podemos hacer es escondernos y dar un paso atrás. Tendremos que tomar nuevas medidas, tendremos que tomar con criterio algunas acciones, pero en ningún caso retroceder o escondernos”.

    “Quiero valorar significativamente y agradecer al Presidente de la República que hoy haya venido a respaldar a este alcalde, pero, por sobre todo, respaldar a la comuna de San Bernardo (...) decirle que vamos a trabajar en conjunto, que nuestras legítimas diferencias pueden descansar en un segundo plano, cuando el objetivo es enfrentar al crimen organizado. Quiero también agradecer a Fiscalía, Carabineros, la PDI, por los tremendos esfuerzos que hacen diariamente por dar esta batalla”, concluyó la autoridad comunal.

    Alcaldes con Arrau

    Al encuentro con el ministro Arrau asistió la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), liderada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, e integrada por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y la jefa comunal de La Pintana, Claudia Pizarro.

    Participaron también los alcaldes de San Ramón, San Joaquín, Isla de Maipo y Concepción, además del Subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero y Codina.

    Según testigos, los alcaldes comentaron que han sido víctimas de amenazas de muerte y ataques a los municipios. Ahí cada uno contó sus propias historias. Por ejemplo, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, relató que hinchas de fútbol lo han amenazado con balear el municipio. Además, en el encuentro comentó que no ha recibido protección policial pese a los hechos y que le parecía relevante que los fiscales apuren el trabajo de investigación.

    Algunos presentes relatan que en la reunión se acordó que desde la ACHM se reunirán semanalmente para ver el tema de seguridad. Los alcaldes propusieron una mesa técnica bilateral de inteligencia para incorporar información de municipios y comunidades, además de solicitar un fiscal especial para los casos de amenazas a autoridades. Según los testimonios, el gobierno se habría comprometido a pedirle más ayuda a la Fiscalía Nacional.

    Según fuentes del Ministerio Público, la definición por ahora respecto a los casos de amenazas es que cada caso de amenaza a una autoridad comunal quede radicado en la Fiscalía correspondiente a la zona en la que ocurrió el hecho. Por lo mismo, el frustrado ataque a White actualmente es indagado por la Fiscalía Metropolitana Occidente.

    A la salida del encuentro, Alessandri sostuvo que “hoy día, sin duda, que tenemos un hecho concreto que marca un antes y un después para las personas que somos elegidas democráticamente. Hay un atentado al Estado de derecho en nuestro país”.

    Más sobre:SeguridadSeguridad de autoridadesAlcaldesChristopher White

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