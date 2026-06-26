República Democrática del Congo supera las 300 muertes por ébola con el 95% de camas ocupadas

Personal médico escolta a un paciente con ébola a un centro de tratamiento en Mongbwalu, provincia de Ituri, RDC. Foto: Europa Press/Contacto/Shi Yu - Archivo.

El número de muertes por ébola en República Democrática del Congo (RDC) superó las 300, dentro de un total de más de 1.150 casos confirmados.

Un nuevo aumento de las cifras que surge luego de que la agencia de salud pública de la Unión Africana alertara de una ocupación del 95% de las camas del país ocupadas, elevando la necesidad de “construir centros de tratamiento y aumentar la capacidad hospitalaria”.

De acuerdo con el Ministerio de Comunicación y Medios congoleño, al menos 304 personas han fallecido por ébola en el país, más de la cuarta parte de los 1.155 casos confirmados en el país.

Poco antes, el director general del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), Jean Kaseya, había advertido que, si bien el brote aún no ha alcanzado su punto máximo, el 95% de las camas de la nación ya están ocupadas.

“Debemos construir centros de tratamiento y aumentar la capacidad hospitalaria” , subrayó ante una epidemia de ébola superior a las anteriores en el continente, en cuanto a la velocidad con la que aumentan las cifras de casos confirmados.

En ese contexto, Kaseya informó de que los ensayos clínicos de dos fármacos potenciales comenzarán la próxima semana en Bunia, capital de la provincia de Ituri, la más golpeada por el brote.

Se trata del fármaco experimental contra el ébola MBP134 y el antiviral remdesivir, este último desarrollado por fabricantes en Estados Unidos y Egipto, y cuyos suministros ya han llegado a la RDC, según el director.

El ébola es una enfermedad potencialmente mortal que se transmite por contacto físico y por contacto con fluidos corporales. El brote actual, que las autoridades notificaron por primera vez a mediados de mayo, es particularmente difícil de contener, en parte debido a la falta de una vacuna o un tratamiento específico para la cepa en cuestión: la Bundibugyo.

Este mismo jueves, en tanto, el gobierno congoleño ordenó una cuarentena de 21 días para las personas que deseen viajar desde zonas afectadas por ébola a otras partes del país o al extranjero.

La medida tiene como objetivo reducir el riesgo de infección y permitir un rastreo exhaustivo de contactos para encontrar a las personas potencialmente expuestas al virus, según un comunicado.