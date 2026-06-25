SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, jueves 25 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Temblor hoy, jueves 25 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, jueves 25 de junio en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    01:55 horas

    Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 60 km al noroeste de San Antonio de los Cobres y a 218 km de profundidad.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La ONU llama a la colaboración internacional ante los “devastadores” terremotos en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Los efectos que dejará el “veranito de San Juan” en la Región Metropolitana desde hoy

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”

    “Es necesaria para estos tiempos”: El Buzón de las Impuras se convertirá en una serie

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    3.
    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    4.
    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    5.
    A qué hora y dónde ver a Escocia vs. Brasil en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Escocia vs. Brasil en TV y streaming

    6.
    Baja la bencina: estos son los valores para los próximos días

    Baja la bencina: estos son los valores para los próximos días

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 25 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 25 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 25 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 25 de junio: toda la red está disponible

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Temblor hoy, jueves 25 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 25 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 25 de junio: toda la red está disponible

    Exministro Blumel afirma que AC contra Grau no debió presentarse: “El gobierno debió ponerle paños fríos”

    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”
    Negocios

    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”

    Hacienda da luces del ajuste que podría hacer en el crédito al empleo: habla de una “refocalización”

    Reforma de pensiones: el modelo que proponen Fintual y Clapes UC de cara al diseño de fondos generacionales de las AFP

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena
    Tendencias

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Los efectos que dejará el “veranito de San Juan” en la Región Metropolitana desde hoy

    La primera llave está lista: Canadá y Sudáfrica se enfrentarán en los dieciseisavos del Mundial 2026
    El Deportivo

    La primera llave está lista: Canadá y Sudáfrica se enfrentarán en los dieciseisavos del Mundial 2026

    Triunfo con historia: Sudáfrica sorprende a Corea del Sur y se mete por primera vez en la segunda fase de un Mundial

    Campaña perfecta para el anfitrión: México golea y borra del Mundial a una decepcionante República Checa

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”
    Cultura y entretención

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”

    “Es necesaria para estos tiempos”: El Buzón de las Impuras se convertirá en una serie

    La polémica canción de Blur que provocó una tensa pelea con su productor estrella

    La ONU llama a la colaboración internacional ante los “devastadores” terremotos en Venezuela
    Mundo

    La ONU llama a la colaboración internacional ante los “devastadores” terremotos en Venezuela

    El Servicio Geológico de Estados Unidos estima en miles los muertos por el doble terremoto en Venezuela

    Trump reafirma su apoyo a De la Espriella como presidente electo de Colombia: “Petro no me gustaba nada”

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé