¿Una vara distinta? El gesto de Jude Bellingham que indigna a Paraguay tras el caso Almirón

La expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca en el duelo frente a Turquía causó mucha polémica en Paraguay, donde la prensa tildó de injusta la situación e, incluso, un periodista profirió duros insultos contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el árbitro del encuentro, lo que terminó con el retiro de la credencial del profesional.

Al volante le dieron una fecha de castigo, a pesar de los reclamos de los guaraníes. Y, al mismo tiempo, se conocía una particular situación, con Jude Bellingham haciendo algo similar camino a los vestuarios, lo que desató la indignación paraguaya, reclamando por qué no se aplicó la Ley Vinicius.

La imagen del volante inglés está dando la vuelta al mundo. En este caso no fue aplicado el protocolo impuesto por la FIFA, cuando un futbolista se tape la boca estando en confrontación con otro.

De acuerdo a los medios del país sudamericano, la Federación Paraguaya de Fútbol habría presentado una queja oficial a la FIFA por la supuesta aplicación inconsistente de la nueva regla de cubrir la boca en la Copa Mundial 2026.

De acuerdo al medio español AS, “en una carta de tono contundente, los funcionarios paraguayos citaron el partido de la fase de grupos Inglaterra vs Ghana (Grupo L), señalando múltiples instancias, más notablemente involucrando a Jude Bellingham”.

El mismo sitio señala que, al consultar a fuentes de la FIFA, estas dijeron “no saber nada oficial de ninguna queja”. Y sostienen que tampoco ha habido comunicados oficiales por parte de Paraguay.

“La regla debe aplicarse por igual a todos los equipos, o pierde toda credibilidad”, dijo una fuente cercana a la Federación Paraguaya de Fútbol. La FIFA, cuando reciba oficialmente dicha queja, deberá abrir expediente y revisar ambos incidentes, indican.

Varios roces

En el 0-0 entre Inglaterra y Ghana, el duelo estuvo marcado por diversos cruces. Antes del descanso, Bellingham se enfrascó en una fuerte discusión con la banca africana. De hecho, el DT Carlos Queiroz manifestó tras el encuentro que el inglés insultó a los integrantes del plantel.

Posteriormente, de acuerdo a las imágenes, se aprecia al mediocampista dirigirse al túnel a paso rápido y tapándose la boca, en un tono acalorado, lo que no fue observado por el árbitro.

Incluso, medios internacionales como el francés RMC Sports, encendieron la polémica. “¿Arbitraje de doble rasero? Sin rastro de la roja para Bellingham”. En él, se afirma que, para que la acción no sea punible, es necesario reconocer un tono amistoso en la conversación, lo que claramente no ocurrió en el cruce con Ayew.