La FIFA suma una nueva polémica: revoca credencial del Mundial a periodista paraguayo por insultos a Gianni Infantino

La FIFA suma una nueva polémica. El organismo internacional retiró la acreditación del periodista paraguayo Jorge Vera para cubrir el Mundial 2026. La situación se da luego de los insultos que emitió durante la transmisión del partido entre Turquía y Paraguay.

La sanción se produjo después de que Vera reaccionara a la expulsión de Miguel Almirón. El árbitro salvadoreño Iván Barton mostró tarjeta roja al jugador por cubrirse la boca mientras discutía con el turco Mert Müldür, una conducta prohibida por una nueva normativa implementada por la FIFA en esta Copa del Mundo.

Tras la decisión arbitral, el comentarista cuestionó duramente al juez del encuentro y a las autoridades del organismo rector del fútbol mundial. Lo hizo utilizando insultos dirigidos tanto al árbitro como a la FIFA.

"Infantino, eres el responsable. Alejandro Domínguez, ponte los pantalones con Infantino. Ladrones de mierda. Qué hijos de puta", dijo.

El periodista Jorge Vera.

Días después, el propio Vera informó que se revocó su acreditación, medida que le impide continuar realizando coberturas oficiales del torneo para la cadena ABC de Paraguay. El periodista publicó una disculpa pública en la que reconoció su conducta y lamentó sus declaraciones. “Cuestionar un reglamento o discrepar con una decisión arbitral nunca justifica perder el control de la manera en que yo lo hice”, señaló.

Por su parte, ABC confirmó la sanción mediante un comunicado. La empresa indicó que la decisión fue adoptada por la FIFA debido a los “repetidos ataques personales y comentarios despectivos dirigidos a oficiales de la FIFA”.

La cadena agregó que la revocación de la acreditación se aplicó “en estricto cumplimiento de las directivas de la FIFA y la licenciataria”, por lo que Vera fue apartado de la cobertura del Mundial.

No obstante, el medio cuestionó la magnitud del castigo. “La cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato”, sostienen.

Vale recordar que la expulsión de Almirón marcó además un precedente dentro del torneo, al convertirse en la primera aplicación de la nueva regla que prohíbe a los jugadores dirigirse a rivales, integrantes de los cuerpos técnicos o autoridades del partido cubriéndose la boca. La normativa fue incorporada tras la controversia generada por un incidente entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en un encuentro entre Benfica y Real Madrid, cuando surgieron acusaciones de presuntos insultos racistas.