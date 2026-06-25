Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”

El mismo día en que se aprobó en general la megarreforma en la sala del Senado, a primera hora de la mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó nuevos lineamientos de “la batalla cultural” que busca dar esta administración y él en particular.

El lugar escogido fue el seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final”, organizado por La Tercera, junto con EY, Universidad Andrés Bello y LarrainVial.

En su presentación, el secretario de Estado comenzó señalando que “las oportunidades para reformar las economías, llevarlas por una senda de mayor o menor crecimiento, tienen que ver con la cultura o, alguien dijo también, el espíritu de los tiempos que estamos viviendo. Creo que nunca antes, en los últimos quizás 15 o 20 años, estuvimos frente a un espíritu de los tiempos abierto a retomar y repensar y reemprender el camino que ha marcado siempre el crecimiento de las economías, que es liberar la energía creadora del sector privado y permitirle que crezca, que invierta y que desarrolle el país”.

Para el secretario de Estado, ese choque con la realidad “es lo que permite hoy día estar proponiendo lo que estamos proponiendo. ¿Qué creencias han chocado con la realidad? La primera es que el Estado es un creador de riqueza, que los problemas se resuelven con el Estado, pero en la última década, el gasto del gobierno central ha crecido 4,3% anual, en términos reales, y el capital 1%”.

La segunda creencia, dijo, “es que los impuestos corporativos generan mucha recaudación. También es falsa. La tasa pasó del 20% antes de la reforma del 2014, al 27%. Es un aumento de aproximadamente 20%, un poquito más”. Y ejemplificó que, por ese aumento de la tasa de impuestos, “la recaudación como porcentaje del PIB debió haber subido al menos 0,8 a 0,9 puntos, pero subió 0,3 puntos. Debido a eso no estamos recaudando lo que se pensó. El efecto es muy menor, pero sí tenemos efectos de la inversión, todos los conocemos”.

Por eso, Quiroz enfatizó que ahora “toca hacer algo distinto de lo que se ha hecho en los últimos 10 a15 años, y eso distinto corresponde a medidas que son las propias de las economías que crecen, y que pasa principalmente por devolver con énfasis y sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado. El sector privado es el motor del crecimiento y el Estado está para que se cree un ambiente de clima de negocios favorable a que ello ocurra".

El ministro de Hacienda agregó que el Estado tiene misiones y deberes propios, partiendo por las cosas que el sector privado no puede hacer: “El orden público, la mantención del Estado de Derecho, y desde luego, ir en ayuda de los segmentos sociales con menos oportunidades. Pero no mucho más. Hay suficiente trabajo con eso, y el resto debiésemos estar abriendo cada vez más espacio al sector privado”, aseguró.

Los tres pilares

Quiroz detalló que los pilares para conseguir lo anterior son facilitación regulatoria, competitividad tributaria y ajuste fiscal.

A su juicio, la situación actual de la economía no da para que se mantenga el statu quo, especialmente en el contexto del precario escenario en que se encuentran las finanzas públicas.

“Si uno se queda en el escenario contrafactual y dice, ‘qué pasa si no hacemos esto’, la verdad es que el escenario es insostenible, porque la única forma de resolver los temas fiscales es el crecimiento. Hoy está superclaro”, dijo el secretario de Estado.

Y para reforzar el punto añadió: “Si nosotros no crecemos al 3% de modo sostenido, el tema fiscal no tiene solución y la única forma de hacer esto es volviendo a ser competitivo tributariamente”.

El jefe de Teatinos 120 afirmó que Chile ha tenido una pérdida de competitividad evidente en los últimos años y que países vecinos tienen mejores normas para atraer inversiones. Y junto con recordar que Chile ha ido contra la tendencia de los países Ocde en materia impositiva, puso de ejemplo a Argentina, nación que posee normas de invariabilidad tributaria que no tiene Chile.

En tal contexto, reforzó el argumento de que si no se aprueba el proyecto de Reconstrucción del gobierno, independiente de las diferencias parlamentarias, “el camino no es sostenible” .

En cambio, de salir adelante estos cambios, el ministro se mostró “muy optimista” de lo que se puede hacer “en el cortísimo plazo”, que, dijo, “nos puedan permitir mirar un segundo semestre mucho más dinámicoy especialmente el último trimestre ya mostrando una senda distinta”.

Planteó que “esa mirada siempre optimista, se combina con esta otra de ajuste fiscal que normalmente tiene un elemento: nadie que esté muy optimista piensa en un ajuste fiscal. Y cuando uno hace ajuste fiscal le cuesta recuperar el optimismo. Entonces, son esas dos visiones las que tienen que combinarse y comunicacionalmente son un desafío, pero estamos tratando de lograr una mirada coherente”.

Precisamente, en el pilar relativo a la contención del gasto público, Quiroz manifestó que la medida más relevante es aquella relativa a la potestad para cruzar datos por parte del Ministerio de Hacienda, con el fin de mejorar la asignación de recursos.

Richard Ulloa.

En esa línea, mencionó los esfuerzos para regularizar el pago de las deudas del CAE, que han reactivado cuentas por cobrar de gente que tiene capacidad de pago y que hoy “está en cero”, cuantificándolas en US$ 600 millones.

“Hemos ido cambiando el comportamiento de los deudores a nivel de los bancos, lo cual nos reduce la necesidad de comprar carteras, o sea, el gasto bajo la línea, y eso se logró porque se pudieron cruzar bases de datos: el ingreso con la deuda. Por definición se podía, porque está radicado en Tesorería que tiene ambos, pero esto no siempre se puede”, afirmó.

En este punto, el ministro sostuvo que le gustaría, por ejemplo, cruzar los datos relativos a la gratuidad en la educación con el ingreso de los padres, toda vez que, indicó, “es básico” para combatir el mal uso de los beneficios sociales.

“Cuando llegamos al gobierno, yo lo que quería hacer era cruzar bases de datos. Esta fue la orden que hice, la del CAE, y cuando quise cruzar más, me di cuenta que no podía y no podía por ley”, comentó el ministro de Hacienda.

Senadores Vodanovic y Squella

A continuación de Quiroz, debatieron en el seminario la presidenta del Partido Socialista y senadora, Paulina Vodanovic, y el timonel del Partido Republicano y senador, Arturo Squella, que profundizaron en el rol del Estado.

La primera en tomar la palabra fue Vodanovic, quien aseguró que desde su sector se “reconoce el rol privado, valoramos la complementación público-privada, hay que invertir en capital humano, usar la inteligencia artificial, pero también es un problema un Estado mínimo, porque si se disminuye el tamaño del Estado, algunas localidades quedarán sin funcionarios”.

Y ahí citó al ministro Quiroz, señalando que este dijo “‘el Estado está para que se cree un clima de negocios’. Pero yo, mi partido y mucha gente cree que el Estado está para entregarle seguridad a las personas, seguridad no solo en las calles, sino que también social y económica. Si tuviéramos ese diagnóstico común podríamos tener soluciones comunes”.

Por su parte, Squella respondió: “Efectivamente, hay un cambio que atraviesa el proyecto completo y que va incluso más allá de los contenidos de este proyecto, que está plasmado en la acción del gobierno del Presidente Kast en términos generales. Es un cambio que tiene que ver con cuál es el rol que tiene el Estado. Y está bien que el Estado regule, que se controle, que se cuide, que exista libre competencia. Todo eso está muy bien, pero cuando el afán del Estado es obstaculizar, dificultar, al final del día nos estamos haciendo trampa. Más que trampa, nos estamos dañando, disparando en los pies. No puede haber un socio más privilegiado que el mismo Estado”.

Y agregó que “no quiero dejar pasar algo que sí creo que coincidimos con lo dicho por Paulina, (Vodanovic), porque de alguna manera ella decía, y creo que literal, ‘el Estado no está para hacer negocio’. Me da la impresión de que en eso sí estamos de acuerdo”.

Pero minutos después la senadora aclaró sus dichos: “Que el Estado, según lo que dijo el ministro, está para que se cree un clima de negocios y yo no estoy de acuerdo con eso que dijo Arturo”.