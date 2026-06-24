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    Culto

    La polémica canción de Blur que provocó una tensa pelea con su productor estrella

    Una inesperada e íntima revelación de Damon Albarn durante las grabaciones de 1996 indignó a Stephen Street, quebrando por un momento la armonía del estudio.

    Por 
    Equipo de Culto

    Hacia 1996, Blur se encontraba grabando el que se sería su álbum homónimo de 1997. El que encontraría al grupo con un giro al sonido más sucio deudor del indie estadounidense, petición expresa del guitarrista Graham Coxon que los demás miembros del cuarteto Damon Albarn, Alex James y Dave Rowntree aceptaron.

    En ese período, apareció una composición de Damon Albarn que al productor Stephen Street no le cayó muy bien. El hombre había trabajado con bandas como los mancunianos The Smiths y los irlandeses The Cranberries, entonces, que viniera Albarn con una confesión tan personal, le pareció chocante.

    Blur

    La polémica canción de Blur que provocó una tensa pelea con su productor estrella

    “Una noche, estábamos en Reikiavik -recordó Street años más tarde- Estábamos tomando algo, y Damon soltó que consumía heroína. No me hizo ninguna gracia. Le molestó un poco que me ofendiera por eso. Recuerdo que me alejé un poco porque estaba bastante cabreado con él… Se jactaba de ello, y yo le decía, básicamente: ‘No me parece nada inteligente’. Había un ambiente un poco tenso esa noche”.

    La canción a la que aludía Street es la que abre el álbum, la áspera Beetlebum. “Básicamente trata sobre drogas. No estoy seguro de qué es un Beetlebum. Es solo una palabra que canté mientras escuchaba la canción. Les pregunté a los demás si debía cambiarla, pero dijeron que no. Si nos parecía bien, decidimos no retocarla, como hemos hecho en el pasado”, contó Albarn.

    Más sobre:MúsicaBlurDamon AlbarnStephen StreetMúsica Culto

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