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    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”

    El actor regresa con Historia de un jabalí (o algo de Ricardo), la obra de Gabriel Calderón que explora las pulsiones de dos actores enfrentados al papel de Ricardo III. La pieza, dirigida por Cristián Plana y que suma a Marcelo Alonso en el elenco, se presentará por cuatro funciones en Teatro Zoco. Reyes además adelanta sus próximos pasos como el montaje de una obra en España.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Una recomendación fue la que acercó al actor Francisco Reyes el guión de la obra Historia de un Jabalí (o algo de Ricardo), una pieza teatral del dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón. El puente lo hizo Francisco Albornoz, asistente de dirección en la obra Encuentros breves con hombres repulsivos, la adaptación del clásico de David Foster Wallace en que Reyes compartió escenario junto a Marcelo Alonso.

    Se trata de una pieza que detalla como dos actores algo venido a menos, aunque con mucho orgullo, abordan la oportunidad la gran oportunidad sus carreras al interpretar el desafiante papel de Ricardo III, en el afamado drama de Shakespeare. Allí se desatan pulsiones, ambiciones y egos, que se cruzan con el legendario personaje en un interesante juego metatextual.

    “Con Marcelo [Alonso] leímos el texto y nos pareció atractiva esta historia delirante, vinculada a Ricardo lll de Shakespeare y cuya trama se desarrolla en el contexto del montaje de ese clásico, al interior de una compañía de teatro”, dice Reyes a Culto.

    Francisco Reyes y Marcelo Alonso protagonizan Historia de un jabalí (y algo de Ricardo). Simon Vigouroux

    Junto al director Cristián Plana, los actores prepararon un nuevo montaje de la obra que ya se presentó en el marco del festival Teatro a mil en enero de este año. En plena época invernal, Historia de un Jabalí (o algo de Ricardo) tendrá una temporada desde el 25 al 28 de junio en el Centro de las Artes Zoco.

    Reyes, detalla lo que le llamó la atención del guión una vez que lo leyó. “Nos atrajo mucho la forma en que el autor conjugaba las pulsiones de Ricardo lll con las de un actor narcisista, su relación con el director y el proceso de montaje. Proponía un juego no realista, muy imaginativo y perturbador”.

    Y aunque no es una adaptación del clásico Ricardo III, la legendaria tragedia en que el rey del mismo nombre asesina a todos los que cree que pueden obstaculizar su reinado, la pieza de Calderón también aborda emociones universales. De alguna forma, un diálogo con lo que proponía el célebre autor inglés. “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones y la condición humana, al punto que uno puede llegar a identificarse íntimamente con todos sus personajes, sean los más limpios o los más repugnantes a través de relatos profundos y poéticos”, apunta Reyes.

    -La obra propone un juego metateatral en que se cruzan los límites entre actor, personaje ¿qué es lo más desafiante de la obra para el actor?

    Ese juego propuesto requiere de mentes lúdicas, tanto por parte del director como de los actores. Al comienzo de la obra el autor escribe “a este texto pueden sacarle o agregarle lo que quieran”, con lo que te propone una libertad absoluta que o la juegas o te trancas. Se lo ofrecimos a Plana y éste decidió jugarla y fue un gran placer.

    -Esta obra ya la ha montado junto a Marcelo Alonso y con el mismo director, Cristian Plana ¿como es el trabajo de preparación para el montaje de la obra y cuánto incide el trabajo de dirección?

    En este tipo de experiencia teatral es fundamental tener una confianza (artística) plena en tus compañeros, para poder abrirte al juego. En ese sentido, es muy necesario que el director, como proponedor y catalizador de la experiencia, tenga gran imaginación, espíritu lúdico y sentido del humor.

    Simon Vigouroux

    -La obra aborda temas como el poder y la ambición ¿considera que esta obra dialoga esta obra con el momento actual en el país?

    Siendo Ricardo lll la principal inspiración del texto del Jabalí, como buen clásico, es una obra que dialoga con todos los tiempos… lo que podría ser una definición de obra clásica. Por su puesto que al cambiar los contextos se generan otras lecturas, pero la esencia es la misma.

    Tras la breve temporada de la obra, Reyes continúa con su agenda. “Actualmente estoy grabando los últimos meses de [la teleserie de Mega] Reunión de Superados y ensayando La muerte del padre de los hermanos Ibarra, que será estrenada en España, durante el mes de noviembre, donde luego también presentaremos Historia de un Jabalí o algo sobre Ricardo III”.

    La obra Historia de un Jabalí (o algo sobre Ricardo) se montará en el Centro para las Artes Zoco (Av. La Dehesa 1500) desde el jueves 25 al sábado 27 a las 19:30 horas y el domingo 28 a las 18:00 horas. Las entradas se pueden adquirir por el sistema Ticketplus.

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    Más sobre:Francisco ReyesLa Tercera PMHistoria de un Jabalí (o algo de Ricardo)Marcelo AlonsoGabriel CalderónRicardo IIIWilliam ShakespeareTeatro a MilCentro de las Artes ZocoTeatroArteArte Culto

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