Los alcances del proyecto anunciado por Kast que agiliza la regularización de títulos de dominio en casos de catástrofes

El Presidente José Antonio Kast anunció este jueves la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso que busca agilizar la regularización de los títulos de dominio en favor de las familias afectadas por catástrofes, lo que busca reducir considerablemente el tiempo necesario para el trámite.

En concreto, la iniciativa legal que fue presentada junto a la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, desde La Araucanía, busca aminorar el tiempo de hasta dos años que puede durar el trámite en la actualidad.

Con el proyecto de ley, que busca cambiar el Decreto Ley N°2.695 de 1979, se busca recortar ese tiempo a solo seis meses.

El jefe de Estado, durante el anuncio en medio de la entrega de 100 títulos de dominio para familias mapuche, afirmó que “lo que buscamos es un país de propietarios, donde las personas tengan la certeza de que ese terreno es de ellos“.

“Este proyecto de ley lo que hace es fijar ciertas normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, hacerlo más rápido, que no pasen cinco, seis años. En un trámite normal esto no debería superar los seis años y para este caso especial de catástrofe, no debería superar los seis meses“, sostuvo el jefe de Estado.

“Es un procedimiento exprés gatillado por una catástrofe que afecta el tesoro más grande que uno tiene después de la familia, que es la vivienda”, agregó Kast, quien también pidió colaboración a los legisladores para poder tramitar de manera rápida la iniciativa.

Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot.

Los alcances del proyecto de ley

En el contexto de la afectación que producen en las familias las catástrofes naturales y otras, incluyendo incendios, terremotos e inundaciones, los afectados deben tener sus títulos de dominio regularizados para acceder a beneficios estatales.

Ante esto, la ministra Parot destacó que “no podemos evitar los desastres, pero sí podemos prepararnos mejor para enfrentarlos. Y eso significa eliminar barreras, reducir burocracia y asegurar que ninguna familia quede fuera de la reconstrucción por falta de un papel o por un trámite que demora demasiado”.

Así, entre las disposiciones del proyecto, se considera la agilización de la regularización mediante la simplificación de trámites administrativos, la interoperabilidad entre organismos públicos y la reducción de los tiempos en las distintas etapas del procedimiento.

La gestión considera visitas técnicas y levantamiento de antecedentes; los períodos de publicación y oposición y los trámites de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, lo que se apresuraría, permitiendo que el procedimiento sea hasta cuatro veces más rápido que el actual, según prometen desde el gobierno.

Asimismo, se establece la gratuidad total para quienes accedan al beneficio.

“Las publicaciones en el Diario Oficial, las inscripciones y certificados emitidos por los Conservadores de Bienes Raíces, así como otras actuaciones necesarias para completar la regularización, no tendrán costo para los beneficiarios”, se lee en la minuta explicativa.

Con esto, afirman en el gobierno “se eliminan barreras económicas que muchas veces dificultan el acceso a la regularización y a los beneficios asociados a ella”.

Cambio en los tiempos

Según la explicación ofrecida, actualmente el ingreso y admisibilidad en la inscripción de un título de dominio, puede tomar dos meses, pero con la reforma, se puede reducir a un mes.

El informe jurídico, también regularmente demora 90 días, pero se busca reducir a un mes.

La interoperabilidad toma hasta 9 semanas y se busca dejarlo en máximo dos.

La visita técnica demora 6 meses, pero ahora quedaría en un mes, reduciendo significativamente los plazos.

La resolución y extracto se concreta en hasta 3 semanas, pero con el proyecto bastarían 2.

En tanto, la publicación y oposición, que ahora demora hasta 5 meses, se concretaría en un mes.

La resolución final, que demora hasta dos semanas, mantendría dicho plazo; mientras que la inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces y título, que demora hasta 9 meses, se concretaría en un mes, lo que agiliza el trámite hasta en cuatro veces.

Títulos de dominio vigente

Desde el gobierno explican que la regularización de títulos de dominio “permite a las personas obtener el reconocimiento jurídico de una propiedad que poseen materialmente, entregando certeza jurídica y acceso a múltiples oportunidades”.

“Contar con un título de dominio es un requisito para acceder a diversos subsidios habitacionales, programas de mejoramiento de viviendas, beneficios de reconstrucción, programas productivos y otras herramientas de apoyo estatal”, agregan.

Asimismo, añaden que la política beneficia principalmente a mujeres jefas de hogar, adultos mayores y familias vulnerables. “Más de la mitad de quienes realizan este trámite pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares”, sostienen.

“Actualmente existen más de 68 mil solicitudes de regularización en trámite a nivel nacional, más de 15 mil de ellas en la Región de La Araucanía”, reconocen en el Ejecutivo.