Kast encabeza entrega de títulos de dominio a familias mapuche y firma proyecto de regularización exprés de propiedades

Este jueves, en el segundo día de su gira por La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast, encabezó la ceremonia de entrega de 100 títulos de dominio a familias mapuche de Temuco y Padre Las Casas.

La actividad se realizó en conjunto con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Según señalaron desde el gobierno, a través de una minuta, la ceremonia busca “revertir el enorme rezago acumulado de solicitudes de regularización de propiedades durante la administración anterior, período en que se acumularon cerca de 68 mil requerimientos pendientes a nivel nacional”.

De esta manera, explicaron, al contar con este título de dominio inscrito, las familias podrán tener acceso a beneficios sociales y programas del Estado. “Sin esta acreditación, las familias no pueden postular a subsidios habitacionales, programas de mejoramiento de viviendas ni apoyos para la reconstrucción tras emergencias, ya que la mayoría de estos instrumentos exigen el título como requisito de elegibilidad”.

Asimismo en esa instancia, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, anunció el ingreso al Congreso de un proyecto de ley que modifica el Decreto Ley N° 2.695 de 1979, incorporando un nuevo capítulo denominado “Procedimiento especial para casos de sismos o catástrofes”.

La iniciativa busca dar respuesta oportuna a familias que enfrentan situaciones de emergencia y necesitan regularizar su propiedad de manera expedita.

El proyecto apunta a reducir los tiempos de tramitación desde los actuales dos años a solo seis meses, para que los eventuales afectados por emergencias puedan acceder a las ayudas en un menor tiempo cuando lo necesiten.

En detalle, habrá cierto número de beneficiarios por comunas seleccionadas: Cunco tendrá diez casos, Curarrehue 11 casos, Freire: cinco casos, Gorbea un caso, Loncoche diez casos, Pitrufquén 13 casos, Pucón ocho casos, Temuco un caso, Vilcún cinco casos y Villarrica 31 casos.

Tras firmar el proyecto, el Presidente se dirigió a los presentes: “Necesitamos la colaboración de toda la comunidad, partiendo por los alcaldes y los consejos municipales, siguiendo por la gobernación regional y los cores. También el gobierno regional que representa a la Presidencia de la República, y los senadores y los diputados. Todos formamos parte de este círculo que tiene que ser virtuoso”.

“Ojalá nosotros podamos resolver estos 68 mil títulos pendientes que tenemos a nivel nacional. Y estoy seguro que, con todo lo que estamos realizando en la interacción y el trabajo conjunto entre los distintos ministerios, esto va a ser posible”, agregó.

Por último, volvió a pedir la colaboración a los parlamentarios para sacar la iniciativa adelante, porque ”para ningún gobierno es fácil sacar adelante varios proyectos de ley en corto tiempo".