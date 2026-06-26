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    Política

    Squella anuncia respaldo republicano a proyecto del PNL para indultar a uniformados condenados tras el 18-O

    “La expresión más extrema de injusticia, es perseguir y condenar a chilenos que arriesgando su vida, optaron por resguardar el estado de derecho", señaló el timonel republicano al expresar su apoyo a la iniciativa.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    10-06-2026 ARTURO SQUELLA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Esta jornada, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, anunció la presentación de un proyecto de indulto general dirigido a todos los uniformados condenados en el contexto del estallido social de octubre de 2019.

    En la ocasión, el exdiputado informó que, en este sentido, la senadora Vanessa Kaiser, está buscando ahora las firmas para respaldar la iniciativa.

    Y esta noche, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, anunció que su colectividad apoyará la tramitación del proyecto.

    A través de su cuenta de X, respondió una publicación al respecto de Kaiser, donde el líder republicano señaló: “No puedo estar más de acuerdo. El primer paso para ganarle a la violencia, al terrorismo y al crimen organizado, pasa por respaldar a quienes les entregamos la difícil tarea de protegernos”.

    Tras esto, Squella aseguró que “la expresión más extrema de injusticia, es perseguir y condenar a chilenos que arriesgando su vida, optaron por resguardar el estado de derecho e impedir que violentistas derrocaran a la autoridad legítimamente elegida”.

    “Celebro esta iniciativa, feliz de suscribirla y por supuesto, contará con todo nuestro apoyo”, cerró el timonel republicano.

    Más sobre:Arturo SquellaRepublicanosPNLindultouniformadosestallido18-0

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