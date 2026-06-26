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    EE.UU. detalla ayuda a Venezuela: desde equipos de rescate a la distribución de US$150 millones con “socios de asistencia”

    El Departamento de Estado informó que se está desplegando un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres y que se estableció en Washington un grupo de trabajo especializado para coordinar la asistencia.

    Por 
    Lya Rosen
    Un avión de transporte C-17 enviado por el Departamento de Defensa de EE.UU. en ayuda a Venezuela. Imagen @Southcom en X.

    La Administración de Donald Trump dio a conocer la tarde de este jueves el detalle de su ayuda a Venezuela tras los devastadores terremotos que afectaron al país caribeño, afirmando que Estados Unidos está movilizando recursos inmediatos “para salvar vidas como parte de una respuesta rápida y coordinada a nivel gubernamental”.

    Mediante un comunicado, el Departamento de Estado dio a conocer que se está desplegando un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés), que incluye dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbanos, enfocados en localizar y llegar hasta los sobrevivientes en diferentes zonas venezolanas.

    A esto se suma una instancia especializada -bautizada como Grupo de Trabajo para la Respuesta a los Terremotos de Venezuela- que la cartera estableció en Washington para coordinar la asistencia con “socios de los sectores público y privado, evaluar las necesidades sobre el terreno y brindar asistencia a los estadounidenses que puedan verse afectados”.

    En su texto, el departamento liderado por Marcos Rubio también se refirió a los US$150 millones en asistencia que EE.UU. está “movilizando” en su apoyo a Venezuela, a través de sus “socios de asistencia”.

    De ellos, US$50 millones serán usados en “nuevas subvenciones bilaterales a socios sobre el terreno”, entre ellos World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos.

    A lo que se suma una contribución de US$100 millones al fondo común de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) para Venezuela.

    La cartera estadounidense además destacó en su comunicado su trabajo en estrecha coordinación con el Departamento de Defensa de EE.UU., “aprovechando sus incomparables capacidades logísticas y operativas para facilitar el rápido despliegue de personal de respuesta, equipo y asistencia humanitaria a las zonas afectadas”.

    “Ante un desastre natural de esta magnitud, la prioridad es garantizar la logística para facilitar el traslado de ayuda humanitaria y personal a las zonas afectadas”, argumentó la cancillería norteamericana.

    Para luego detallar que el también denominado Departamento de Guerra (DoW) utilizará sus aeronaves de ala fija y rotatoria para proporcionar servicios de movilidad especializados y ayudar al personal del gobierno estadounidense, “a nuestro equipo de búsqueda y rescate y a nuestros socios a evaluar los daños, localizar a los heridos y brindar asistencia vital”.

    De la misma forma, la cartera de Exterior activó una célula de coordinación interinstitucional, respaldada por el DoW, para asegurar la logística, aprovechando “los recursos militares ya desplegados en la región y desplegando personal en primera línea para maximizar la velocidad y la eficacia de la respuesta”.

    En su comunicado, el departamento también especificó que activó dos equipos urbanos de búsqueda y rescate de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California.

    “Estos equipos, que forman parte del DART, son los principales recursos internacionales de búsqueda y rescate del Departamento, y cada uno está compuesto por personal altamente capacitado, incluyendo bomberos, médicos, ingenieros estructurales y especialistas en búsqueda canina”, apuntó.

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaAyudaTerremotosDepartamento de EstadoEquipos especializadosAyuda financieraDepartamento de DefensaMundo

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