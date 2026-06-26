El dólar y el petróleo suben mientras las acciones tecnológicas caen

Varios buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Foto: Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Archivo.

Una jornada cargada de datos y señales mixtas provenientes de diversas fuentes dejó a los mercados sin una dirección clara.

Por una parte, el petróleo revirtió las caídas del miércoles, cuando logró volver a los valores previos al conflicto en Medio Oriente. Así, anotó fuertes alzas este jueves luego de que Irán atacara una embarcación en el estrecho de Ormuz, reavivando los temores sobre la estabilidad de la vía marítima más estratégica para el comercio global de crudo.

Según datos de la firma de monitoreo de comercio Kpler citados por CNBC, más de 20 petroleros que transportan aproximadamente 35 millones de barriles han cruzado el estrecho desde que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para reabrir la ruta.

Al cierre de esta edición, el crudo WTI subía 0,6% para situarse en US$ 71,9 por barril, tras haber operado en terreno negativo durante la mayor parte de la jornada.

El barril Brent que se cotiza en Londres y sirve de referencia para Chile avanzaba 0,12%, hasta US$ 75 el barril.

Por otra parte, durante la mañana se conocieron los datos de consumidor en EEUU. Según dio a conocer este la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio el gasto de los consumidores, ajustado por inflación, se elevó 0,3% en mayo frente a abril, tras haber anotado una variación nula en dicho mes.

En tanto el índice de precios de gasto de consumo personal (PCE) aumentó 4,1% interanual en mayo, registrando su mayor incremento desde abril de 2023, aunque la cifra estuvo en línea con las expectativas del mercado.

Jorge Herrera, subgerente de Estrategia de Principal, indicó que “las cifras siguen siendo consistentes con una economía resiliente, mientras que, por el lado de la inflación, el estar éstas bastante en línea con las expectativas (o ligeramente por debajo como el caso de la medida general mensual) podrían ser bien recibidas por los mercados de renta fija y accionarios”.

Según la herramienta Fed Watch de CME Group un 47,5% de los analistas encuestados prevé que la Fed aumentará las tasas en 25 puntos a entre 3,75% y 4% en su reunión del 16 de septiembre, mientras que un 13,1% proyecta que el incremento será de 50 puntos a un rango de entre 4%-4,25% desde el actual nivel de 3,5%-3,75%, en dicho encuentro.

En paralelo la Oficina de Análisis Económico también dio a conocer su última y definitiva revisión del crecimiento económico del primer trimestre en EEUU.

Así el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 2,1% interanual en el primer trimestre de 2026, superando el 1,6% que estimaban los analistas y el 1,6% que también había sido reportado en el último informe de fines de mayo.

Las bolsas y el dólar

Con este telón de fondo, en EEUU el S&P500 terminó la sesión sin variaciones, mientras que el industrial Dow Jones se empinó 0,14%, y el tecnológico Nasdaq perdió 0,46%.

Las acciones tecnológicas volvieron a ser los protagonistas al anotar fuertes pérdidas.

Por una parte, Apple cedió 6,12% en una sesión en la que oficializó el aumento de los precios de algunos de sus productos, tal como lo había adelantado su máximo ejecutivo, Tim Cook, hace algunas semanas debido al fuerte aumento del costo de los chips de memoria y almacenamiento, que ha golpeado a la industria tecnológica global.

En concreto, la compañía de la manzana elevó en Estados Unidos los precios de sus computadores Mac y tablets iPad entre 15% y 25%.

En Chile, el Ipsa subió 0,29%, mientras que el dólar subió e igualó su mayor racha al alza en más de un año.

Al cierre de esta edición, el dólar subió $2,25 respecto al cierre de este miércoles y llegó a un valor de $922,20 la unidad, su mayor valor desde el 8 de junio ($923).

Así, el tipo de cambio anotó seis jornadas consecutivas al alza, donde avanzó $35,5, su racha más larga desde inicios de octubre del 2024. Entre el 1 y el 9 de octubre del 2024, el dólar solo subió y avanzó $35,35 en siete jornadas.

El cobre se mantuvo estableen US$5,98 en la Bolsa de Metales de Londres, luego de dos caídas consecutivas donde perdió los US$6. Mientras que los valores futuros del metal recuperaron el soporte de los US$6 por libra.

“El movimiento se produce en un contexto donde los inversionistas continúan internalizando la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una postura monetaria restrictiva por más tiempo, luego de las recientes señales de apoyo a eventuales alzas de tasas. Sin embargo, los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han contribuido a moderar los precios del petróleo y a reducir parte de las preocupaciones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

El índice del dólar, que mide la divisa frente a una canasta de sus pares más importantes, caía 0,17% a 101,44 puntos.