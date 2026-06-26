Aumentan a 188 los muertos y más de 1.500 heridos por los terremotos en Venezuela

Aunque el gobierno de Venezuela elevó a 188 los fallecidos por los terremotos de 7,5 y 7,2 que remecieron el miércoles al país caribeño, las personas temen que sean miles los muertos producto de los estragos que los sismos causaron en Caracas y sus alrededores, atrapando a personas bajo los escombros de edificios derrumbados y provocando fuertes réplicas.

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la zona situada a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas el miércoles por la noche, seguido menos de un minuto después por un temblor de magnitud 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

En una comparecencia ante los medios, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció que se contabilizan 1.520 personas heridas, así como 157 desaparecidos. Además, señaló que se había podido localizar a más de 200 personas atrapadas entre los escombros de los edificios. En total, sostuvo que hay 2.227 familias damnificadas y 250 estructuras “afectadas o perdidas”.

Edificios derrumbados en Caracas, tras terremotos de este miércoles en Venezuela. Imagen redes sociales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha publicado un informe en el que estima que existe una posibilidad del 42% de que las víctimas mortales de los terremotos en Venezuela estén entre 10.000 y 100.000.

El desastre azotó a un país que ya lidiaba con años de turbulencia económica que habían dejado gran parte de su infraestructura en una situación precaria, lo que complicó las labores de rescate y recuperación.

En algunas zonas, los equipos de emergencia trabajaron a contrarreloj para remover los escombros de los edificios derrumbados durante toda la noche y hasta el jueves. En otras, los residentes denunciaron la falta de ayuda.

La zona más afectada, el estado de La Guaira, cerca de Caracas, “se ha convertido en una zona de desastre”, dijo la presidenta Rodríguez, y agregó que su gobierno está trabajando con las empresas para desplegar maquinaria pesada para acelerar las labores de rescate.

“Está bajo los escombros y no hay maquinaria para sacarlo”, dijo a Reuters Yamileth Jiménez, residente de La Guaira, cuyo hijo de 19 años se cree que está atrapado entre los escombros de su edificio de siete pisos. “Mi padre murió hace tres días y ahora pasa esto. Solo estamos mi hijo y yo”, dijo Jiménez.

Los equipos de rescate escaseaban en la capital costera del estado, también llamada La Guaira, donde los voluntarios excavaban con sus propias manos.

“Lo perdimos todo. No tenemos comida ni medicinas. Logramos salir a tiempo y solo sufrimos heridas leves… esperamos que la ayuda llegue pronto”, dijo a Reuters, Pedro Pérez, de 64 años, dueño de un taller de tapicería. Comentó que perdió su casa y su negocio y que se vio obligado a vivir en la calle con su esposa e hijos.

Otras ciudades y pueblos cercanos a Caracas afectados por el terremoto, como El Junquito y La Guaira, permanecían sin electricidad el jueves por la mañana, lo que agrava las dificultades.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo que la organización estaba coordinando el rápido despliegue de equipos de rescate internacionales, y agregó que se necesitaría “un esfuerzo colectivo masivo” en un país donde, incluso antes del terremoto, 8 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria.

La misión de derechos humanos de la ONU en Venezuela instó al gobierno a levantar las restricciones en algunas redes sociales, afirmando que se trataba de una cuestión de vida o muerte. El acceso se restableció en algunas zonas del país donde la cobertura celular es deficiente.

Un sitio web creado para rastrear a personas desaparecidas y compartido por líderes de la oposición del país, muchos de los cuales se encuentran fuera de Venezuela, publicó una lista de más de 35.000 personas desaparecidas poco después de la 1:30 p.m. hora local. La agencia Reuters señaló que no pudo verificar la veracidad de todos los informes.

El terremoto de magnitud 7,5 fue el más fuerte que ha sufrido Venezuela desde 1900. El país se encuentra en el límite entre las placas del Caribe y Sudamericana y ha sufrido terremotos devastadores, incluido uno que causó la muerte de aproximadamente 30.000 personas en 1812.

Según el diario El País, la gestión de la catástrofe del terremoto será el examen que pondrá a prueba al gobierno chavista en un país que pasó años desmontando su propio Estado. Y en ese sentido, la gestión de la catástrofe pone a prueba a Delcy Rodríguez.

“El gobierno se ha movilizado; pero no hay demasiada información acerca de cómo lo ha hecho y con qué medios. Rodríguez es conocida hasta por sus críticos por su eficiencia y capacidad de trabajo, pero tras 27 años de chavismo, hay desconfianza sobre cómo el aparato gestionará la tragedia. Para la cúpula chavista, supone un riesgo y una oportunidad”; indicó el diario El País.

“Rodríguez representa ese chavismo que quebró la economía y vació las instituciones, pero Donald Trump lleva seis meses elogiando su liderazgo. Es su elegida para esa especie de transición tutelada que ha diseñado Washington. Rodríguez dirige el timón de una maniobra política imprevisible y compleja, pero tras asumir el sillón de su jefe, el terremoto la coloca en el que puede acabar siendo su mayor examen político”, indicó el periódico.

Edificio dañado en La Guaira, Venezuela.

“Si la respuesta es rápida, transparente y eficaz, el gobierno interino puede recuperar legitimidad de desempeño”, dijo a El País el politólogo Benigno Alarcón. “Si es opaca, militarizada, excluyente o corrupta, aumentarán el costo social, la presión internacional y la probabilidad de fracturas”.

Ayuda internacional

Líderes de todo el espectro político expresaron su solidaridad con Venezuela, lo que supone un cambio notable con respecto a la polarización internacional que ha rodeado al país en los últimos años.

Rodríguez dijo que se esperaba la llegada de equipos de rescate internacionales y agradeció a líderes como el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Grupos de expatriados que representan a la diáspora venezolana, que asciende a millones de personas tras años de migración masiva, comenzaron a organizar colectas de ayuda en el extranjero mientras los familiares intentaban contactar con sus parientes en Venezuela.

Rodríguez hizo un llamado a la unidad en Venezuela, donde las protestas antigubernamentales por una inflación anual de más del 500% se han vuelto más frecuentes desde que Trump ordenó la captura del presidente Nicolás Maduro en una violenta redada en enero.

Trump afirmó que Estados Unidos estaba “listo, dispuesto y capacitado para ayudar” y que “estaría ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”, mientras que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que se estaban desplegando equipos de rescate y que el Pentágono enviaría recursos al aeropuerto de Caracas, gravemente dañado.

El gobierno de Estados Unidos anunció una ayuda de 150 millones de dólares para hacer frente a los efectos del doble terremoto que se ha registrado el miércoles en Venezuela. “Además del apoyo inmediato en materia de búsqueda y rescate, transporte aéreo y coordinación, Estados Unidos está movilizando 150 millones de dólares en ayuda para Venezuela a través de nuestros socios humanitarios”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.