SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El día después de la aprobación de la megarreforma: gobierno privilegia acuerdos puntuales para la votación en particular

    Tras conseguir la aprobación en general por el mínimo necesario en el Senado, en La Moneda sostienen que la prioridad es asegurar los votos suficientes para despachar el proyecto durante julio. Mientras el Ejecutivo defiende negociar caso a caso, la oposición acusa que Palacio renunció a construir entendimientos transversales.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    24 JUNIO 2026 PROYECTO DE RECONSTRUCCION NACIONAL, DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. CONSTANZA CASTILLO, CLAUDIO ALVARADO Y JORGE QUIROZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El triunfo obtenido el miércoles en el Senado no modificó el diseño político del gobierno para sacar adelante la megarreforma.

    Por el contrario, a menos de 24 horas de conseguir la aprobación en general por 26 votos -el mínimo requerido en la Cámara Alta integrada por 50 senadores-, el Ejecutivo reafirmó que enfrentará la discusión en particular con la misma lógica que utilizó hasta ahora: asegurar los respaldos necesarios para cada norma, aunque ello implique privilegiar conversaciones con parlamentarios específicos por sobre acuerdos amplios con los partidos de oposición.

    La definición quedó en evidencia este jueves. En entrevista con T13 Radio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que el resultado de la votación demostró que el Ejecutivo ya cuenta con los votos suficientes para continuar la tramitación de la iniciativa y que, si bien continuará buscando respaldos adicionales, la estrategia seguirá centrada en conversaciones individuales con legisladores de oposición.

    “Las más promisorias son las conversaciones que se han hecho con algunos parlamentarios en particular”, afirmó el secretario de Estado. A su juicio, las negociaciones institucionales con los partidos se han visto entrampadas por las tensiones internas que atraviesa la oposición, lo que, según dijo, termina endureciendo las posiciones oficiales de cada colectividad.

    “La oposición está tensionada por dentro, porque no todos opinan lo mismo en este tema. Una colectividad no puede quebrarse con el fin de lograr un acuerdo. Entonces, cuando la colectividad no se quiere quebrar, se tiende a recibir una propuesta que es un poquito más extrema, una propuesta que dificulta avanzar. Pero en las conversaciones en particular que hemos sostenido con distintos personeros -y creo que van a convencer a los demás de su colectividad- vamos a tener más avance”, sostuvo.

    Aunque Quiroz insistió en que “siempre es bueno tener más apoyo”, dejó en claro que el Ejecutivo no considera indispensable ampliar la mayoría conseguida esta semana. “Quisiéramos más apoyo, lo vamos a ir a buscar, pero que se sepa que los que tenemos son suficientemente buenos”, afirmó.

    Los dichos del jefe de la billetera fiscal no pasaron inadvertidos en la oposición. Desde ese sector interpretan que, tras asegurar los 26 votos, el gobierno dejó de tener incentivos para negociar cambios sustantivos al proyecto y optó por construir mayorías circunstanciales para cada etapa de la tramitación.

    Esa crítica ya había comenzado a instalarse incluso antes de la votación en general.

    Poco antes de que el Senado iniciara la sesión del miércoles, el ministro Quiroz hizo llegar por escrito la respuesta del Ejecutivo a las propuestas formuladas por los senadores del Frente Amplio. Tal como estaba previsto, el documento rechazó la totalidad de las modificaciones planteadas por la bancada.

    Aunque el gesto fue valorado como una señal de formalidad -los parlamentarios recibieron una respuesta fundada a cada uno de sus planteamientos-, en la oposición sostienen que el gobierno nunca tuvo una disposición real a modificar el contenido del proyecto.

    Ahora la iniciativa volverá a la Comisión de Hacienda para iniciar la discusión en particular y, posteriormente, continuará su tramitación en las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente, donde deberá votarse artículo por artículo.

    En Palacio explican que la lógica no cambia: si existen espacios para incorporar observaciones que no alteren el corazón de la reforma, habrá disposición a conversar. Sin embargo, esas conversaciones no necesariamente se canalizarán a través de las directivas partidarias o las bancadas en su conjunto, sino directamente con aquellos legisladores que han mostrado disposición a respaldar aspectos específicos del proyecto.

    Cuando la iniciativa comenzó su discusión en la Cámara de Diputados, tanto el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, como el titular de Interior, Claudio Alvarado, promovían la búsqueda de acuerdos amplios con los partidos de oposición para dar viabilidad política a uno de los principales proyectos del programa de José Antonio Kast.

    Con el paso de la tramitación, sin embargo, la evaluación cambió. En el Ejecutivo consideran que, la fragmentación de la oposición colabora -hasta cierto punto- en construir mayorías puntuales mediante negociaciones específicas con parlamentarios.

    Una de las voces más críticas de dicha estrategia ha sido la senadora y timonel PS, Paulina Vodanovic, quien este jueves sostuvo, en conversación con Radio BioBio, que “ganar por un voto es un gran fracaso del gobierno”.

    Pese a ello, el diálogo no está completamente cerrado. La próxima semana el PS debería sostener una reunión con el ministro Quiroz para conocer la respuesta del Ejecutivo a sus propios planteamientos, tal como recibió una respuesta Frente Amplio.

    Así, durante su visita a La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast llamó a no clausurar el diálogo de cara a la discusión en particular e instó a los senadores oficialistas -presentes en la actividad, como Rodolfo Carter y Miguel Ángel Becker- a escuchar las propuestas que puedan formular quienes inicialmente rechazaron la iniciativa.

    “Nos queda esta discusión por delante en este proyecto relevante. Así que a los senadores que están aquí presentes les pido que escuchemos con atención las propuestas que podamos recibir de aquellos que no compartían esta idea y que juntos velemos por que esas normas ayuden a sacar adelante a nuestro país”, afirmó el Mandatario.

    Más sobre:PolíticaMegarreformaGobiernoCongresoOposición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella

    Al menos un arma incautada: Ministro Arrau encabeza nuevo despliegue policial en Ñuñoa

    EE.UU. detalla ayuda a Venezuela: desde equipos de rescate a la distribución de US$150 millones con “socios de asistencia”

    Roberto Garrido es designado como nuevo fiscal regional del Biobío

    Abogado Pablo Sandoval y fallo del TC por Escuelas Protegidas: “Es posible que pueda tener algún efecto (en el registro de vándalos)”

    Claudia Pascual: “No hubo un solo voto de oposición a la idea de legislar (la megarreforma) y eso es lo relevante”

    Lo más leído

    1.
    Exjefe de prensa de Sedini y el hijo de Marcela Cubillos se integran a la dirección de prensa de la Presidencia

    Exjefe de prensa de Sedini y el hijo de Marcela Cubillos se integran a la dirección de prensa de la Presidencia

    2.
    Pascual apunta a Quiroz tras aprobación en general de megaproyecto en Senado: “Quiere restaurar el Estado de fines de los 80″

    Pascual apunta a Quiroz tras aprobación en general de megaproyecto en Senado: “Quiere restaurar el Estado de fines de los 80″

    3.
    Fuego amigo no cesa en la derecha: Arrau insta a Matthei a informarse tras críticas al plan de Seguridad

    Fuego amigo no cesa en la derecha: Arrau insta a Matthei a informarse tras críticas al plan de Seguridad

    4.
    Todas las fichas puestas en Arrau: La Moneda busca recuperar popularidad con agenda de seguridad

    Todas las fichas puestas en Arrau: La Moneda busca recuperar popularidad con agenda de seguridad

    5.
    Ana Victoria Quintana regresa a casa: exsubsecretaria removida por Arrau reactiva su militancia en el P. Nacional Libertario

    Ana Victoria Quintana regresa a casa: exsubsecretaria removida por Arrau reactiva su militancia en el P. Nacional Libertario

    6.
    Claudia Pascual: “No hubo un solo voto de oposición a la idea de legislar (la megarreforma) y eso es lo relevante”

    Claudia Pascual: “No hubo un solo voto de oposición a la idea de legislar (la megarreforma) y eso es lo relevante”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Al menos un arma incautada: Ministro Arrau encabeza nuevo despliegue policial en Ñuñoa
    Chile

    Al menos un arma incautada: Ministro Arrau encabeza nuevo despliegue policial en Ñuñoa

    Roberto Garrido es designado como nuevo fiscal regional del Biobío

    Abogado Pablo Sandoval y fallo del TC por Escuelas Protegidas: “Es posible que pueda tener algún efecto (en el registro de vándalos)”

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella
    Negocios

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella

    Hacienda reformulará crédito al empleo: lo focalizará a la industria de exportación de servicios y costo bajará al menos a la mitad

    Fondos generacionales: Superintendencia afina detalles del mayor cambio a las inversiones de las AFP en más de dos décadas

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Con el juvenil Felipe Raipán como héroe: Colo Colo reacciona y gana un partido increíble de Copa Chile ante O’Higgins
    El Deportivo

    Con el juvenil Felipe Raipán como héroe: Colo Colo reacciona y gana un partido increíble de Copa Chile ante O’Higgins

    Empate de Japón y Suecia clasifica a los dos: los asiáticos serán rivales de Brasil en dieciseisavos del Mundial

    Ahora va por Marruecos: Países Bajos vence a Túnez y se queda con el Grupo F del Mundial

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”
    Cultura y entretención

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”

    EE.UU. detalla ayuda a Venezuela: desde equipos de rescate a la distribución de US$150 millones con “socios de asistencia”
    Mundo

    EE.UU. detalla ayuda a Venezuela: desde equipos de rescate a la distribución de US$150 millones con “socios de asistencia”

    Aumentan a 188 los muertos y más de 1.500 heridos por los terremotos en Venezuela

    Aumenta cifra de víctimas tras doble terremoto en Venezuela: al menos 211 personas fallecidas y 1.261 heridas

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche