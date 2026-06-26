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    Política

    Fuego amigo no cesa en la derecha: Arrau insta a Matthei a informarse tras críticas al plan de Seguridad

    Luego de que la exabanderada acusara que no existe un plan de seguridad, el ministro le salió a responder. La actitud de la exalcaldesa molesta en su colectividad, la UDI. En paralelo, el Partido Republicano protagonizó otro enfrentamiento. Esta vez, con Evópoli.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Evelyn Matthei lo hizo otra vez. La excandidata, que quedó en quinto lugar en la elección presidencial del año pasado, nuevamente logró hacer noticia al criticar el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    El miércoles, en conversación con el matinal Tu día, y en referencia a la administración de Kast, la exalcaldesa de Providencia planteó: “Acá prometieron a todo Chile que tenían el mejor plan contra la delincuencia. No tenían nada, ni siquiera ministros”.

    Este jueves, el ministro de Seguridad, Martín Arrau (Partido Republicano), fue consultado por esa crítica. “Yo la invito a informarse de buena manera. El plan fue presentado al Congreso. Está ahí, disponible”.

    Junto con ello, el secretario de Estado dijo esperar que “cuando se hagan críticas, se hagan con fundamentos y sobre el fondo. Y no desconociendo la realidad”.

    La conducta de Matthei es incómoda para el partido en que milita, la UDI. En la colectividad pretenden posicionarse como el partido más leal a Kast dentro del oficialismo. En ese escenario, que una de sus militantes con más visibilidad -y a quien reconocieron como líder en tiempos de campaña- cuestione en duros términos al Ejecutivo, es un problema.

    No es la primera vez que lo hace. Anteriormente, criticó la megarreforma del Presidente Kast. Su proyecto más emblemático hasta ahora.

    En esta oportunidad, algunos de los parlamentarios de la UDI decidieron alzar la voz. La diputada Constanza Hube sostuvo que “en seguridad no podemos quedarnos en las peleas pequeñas. Lo que está en juego es algo demasiado serio para los chilenos. El gobierno puso sobre la mesa un plan con medidas concretas, y ese es el debate que corresponde dar: si esas medidas son suficientes y de qué manera las fortalecemos. Los chilenos no necesitan un espectáculo, necesitan una discusión seria, con fundamento y a la altura del problema".

    Por su parte, el senador Sergio Gahona (también UDI) planteó que “en materia de seguridad no hay espacio para caricaturas ni descalificaciones. El ministro Martín Arrau ha presentado un plan al Congreso, ha transparentado sus prioridades y está impulsando una agenda concreta para fortalecer el combate al crimen organizado y la delincuencia. Las críticas son legítimas, pero deben hacerse sobre la base de los hechos y no de consignas”.

    “Como senador de la UDI, respaldo el trabajo que está realizando el ministro Arrau. Nadie puede estar satisfecho mientras sigan ocurriendo delitos tan dolorosos como el que terminó con la vida de un menor, pero, por respeto a las víctimas, debemos concentrarnos en (...) recuperar la seguridad de los chilenos, en lugar de convertir este tema en una disputa política permanente”, agregó el legislador.

    12 MAYO 2026 SENADOR SERGIO GAHONA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “El gobierno presentó un plan de seguridad con medidas concretas, y ese es el debate que debemos dar en materia de seguridad (...). La seguridad de los chilenos merece una discusión seria y con fundamentos, más que dimes y diretes entre personas en particular”, complementó el diputado Ricardo Neumann (UDI).

    Esta controversia se suma a una contundente lista de cruces que han ocurrido esta semana en las filas del oficialismo.

    La bancada de diputados UDI se vio obligada a exigir disculpas del diputado republicano Agustín Romero, luego de que él ninguneara a Matthei. La comisión política de RN, en tanto, denunció “el trato hostil y agresivo que parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano han dirigido contra miembros de nuestro partido”.

    Republicanos cuestionó durante semanas a los diputados de RN que adelantaron que no eran partidarios de aprobar la acusación constitucional, impulsada por republicanos y libertarios, en contra del exministro Nicolás Grau (FA). El libelo, finalmente, fue aprobado este miércoles en la Cámara y pasó al Senado.

    El mismo libelo desató un nuevo enfrentamiento. Esta vez, entre Evópoli y el P. Republicano. El exministro del Interior Gonzalo Blumel, quien es militante del partido de centroderecha, sinceró que habría esperado que el gobierno interfiriera en la presentación de la acusación.

    “Lo ideal era que esta acusación no se hubiera presentado, y no porque el exministro Grau fuera un buen ministro, sino porque la desnaturalización del instrumento de la AC está causando daño a nuestro régimen de gobierno (...). Ojalá el gobierno hubiera tomado una disposición de ponerle paños fríos (...). Si esta dinámica nadie la para, va a continuar con ministros de la actual administración”, sostuvo el exsecretario de Estado en el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera.

    Sus palabras no cayeron bien en el P. Republicano. La diputada Chiara Barchiesi escribió en X: "Es insólito que un exministro de Estado llame al gobierno a intervenir en otro poder del Estado. Además, basta de hablar de la conveniencia de una AC sin hablar del mérito, seamos serios".

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En parte del oficialismo, además, existe molestia con Evópoli debido a que el senador Luciano Cruz-Coke, presidente de ese partido, se inhabilitó de la votación del libelo. En un Senado con empate técnico entre izquierda y derecha, su acción logra que la AC quede sin margen para ser aprobada.

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