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    Política

    Claudia Pascual: “No hubo un solo voto de oposición a la idea de legislar (la megarreforma) y eso es lo relevante”

    En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', la senadora comunista desdramatizó la abstención del senador Pedro Araya (PPD) y valoró que ninguno de sus pares del sector apoyara el proyecto del gobierno. "Si fue por rechazo o abstención es un matiz", dijo. Además, se distanció de los diputados PC asegurando que no cree que "haya agua en la piscina" para modificar la ley Naín-Retamal.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    25 Junio 2026 Entrevista desde la Redaccion a Claudia Pascual, Senadora del Partido Comunista. Foto: Andres Perez Andres Perez

    “Coordinación no significa que hay un concordar de forma homogénea desde la A a la Z”, sostuvo la senadora Claudia Pascual (PC) en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, sobre la articulación de la oposición frente al Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo, que el miércoles fue aprobado en general por la Cámara Alta. Entrevistada por Rodrigo Álvarez y David Tralma, la legisladora defendió: “Creo que funcionan las coordinaciones, si no, no habría habido un rechazo a la idea de legislar en la Cámara, ni el miércoles en el Senado”.

    La megarreforma continúa su trámite legislativo. ¿Con qué sabor se queda?

    Con el mismo de las últimas semanas, creo que no ha cambiado mucho. Todas las fuerzas de oposición dimos nuestras opiniones, algunos con más conversaciones. Nosotros le tratamos de plantear al gobierno que había que tener diálogo y que separara el proyecto, y no ha ocurrido nada de eso hasta ahora. (...) Si hubiéramos separado los artículos que tienen que ver con reconstrucción, les aseguro que ya estaría todo eso aprobado y podríamos estar discutiendo en otros tonos.

    ¿Dialogar es un verbo que conjuga el ministro Jorge Quiroz?

    Que buena la pregunta. Creo que hay poco diálogo, que no hay disposición a mover las posturas originales que tiene este proyecto de ley. (...) Personas destacadas que no tienen nada que ver con el comunismo han advertido (sobre los efectos de la megarreforma), como el Consejo Fiscal Autónomo o el FMI. Hay una serie de advertencias en esta materia y no se mueve la aguja para nada.

    Como sector, ¿acudirán al Tribunal Constitucional?

    Las coordinaciones de oposición siguen funcionando a través de los partidos y nosotros seguimos conversando en el Senado. Hay un plazo de indicaciones hasta el 6 de julio. Si se va o no se va al TC es un recurso que se tiene siempre a la vista en cualquier proyecto, como una de las atribuciones que se tiene en materia parlamentaria, pero todo en su mérito y en su momento. No voy a adelantar juicios.

    ¿Por qué no se ha llegado a una contrapropuesta única de la oposición?

    La coordinación de los partidos de oposición ha ido funcionando, hay una sistematicidad. Cuando uno habla de la coordinación, no significa que hay un concordar de forma homogénea desde la A a la Z en todos los ámbitos. (...) Creo que funcionan las coordinaciones, si no, no habría habido un rechazo a la idea de legislar en la Cámara, ni el miércoles en el Senado, que también fue así.

    Pero el senador Pedro Araya (PPD) se abstuvo y criticó “tirantez” desde el FA y el PC.

    Al senador le tengo estima, pero a él no le ha tocado estar siempre en estas coordinaciones, no sé cómo se traspasan esas informaciones desde su partido hacia él. El miércoles no hubo un solo voto de oposición a la idea de legislar y eso es lo relevante. Si eso adquirió la forma de rechazo o abstención, me parece que es un matiz.

    El timonel del PPD, Raúl Soto, apuntó al PC como el tope para no llegar a una contrapropuesta para la discusión en el Senado, por no apoyar una rebaja al impuesto corporativo que tenga compensaciones.

    No vi ningún documento que haya llegado de todos los partidos de oposición sin el PC en una misma postura. Hay visiones distintas de cuál era el mejor timing, si se entregaba antes o después de la idea de legislar y cuánto es lo que concordamos. Ese debate todavía está dándose. El lunes el PPD no fue a entregar ningún documento concordado con alguien más. No voy a hacer un causus bellis de esta situación, nuestra diversidad de identidades y propuestas en las distintas fuerzas de oposición no ha impedido sentarnos en la misma mesa semana a semana para poder concordar. Prefiero poner el foco en lo que va a afectar al país, que son las propuestas del gobierno.

    ¿No apoyaría una rebaja al impuesto corporativo distinta o la invariabilidad tributaria si fuera de menos años?

    Es complejo, es un todo. Son los puntos que nos impidieron votar (a favor de) la idea de legislar.

    ¿El Comité Unido -que agrupa a senadores PC, FA, FRVS y DC- tendrá una nueva reunión con el gobierno?

    No está resuelto todavía.

    ¿Debido a que Quiroz no se ha movido de su postura?

    Hemos tratado de que el gobierno genere espacios de diálogo. Cuando nos reunimos con ellos, por la agenda legislativa amplia y no sólo por la megarreforma, nos escucharon, pero no cambiaron nada sobre el CAE o los recortes en salud y educación.

    ¿Qué opina de que el gobierno se abra a una reforma de capitales, que reactive el proyecto de contratación por horas y que observe la Ley de 40 horas? Quiroz además ha hablado de un cambio cultural.

    Creo que más bien quiere restaurar el Estado de fines de los años 80. Quiere echar pie atrás a condiciones laborales y en materia de recaudación y no hay una sola medida contra la evasión de impuestos.

    En un cruce con el diputado Luis Cuello (PC), el ministro Daniel Mas habló de “incompetencia” de los comunistas...

    No ayuda en nada al debate la descalificación mutua por el hecho de ser de una identidad. El debate de fondo en esa polémica es que cualquier precarización de condiciones laborales es un debate que tenemos derecho de cuestionar. Se puede ingresar en un espiral de precarización muy compleja.

    En términos generales, ¿qué le parece la acusación constitucional en contra el exministro Grau?

    Se fijó la fecha para que el Senado lo vea y prefería conversarlo después de eso. Prefiero no decir nada, uno de los mocionantes se tuvo que inhabilitar.

    ¿Está a favor de modificar la ley Naín-Retamal como proponen los diputados del PC?

    Nosotros manifestamos nuestra posición en la tramitación de esa legislación, y al igual como dijo el presidente de mi partido, nos enteramos por la prensa de la modificación. Habrá que evaluar, pero no creo que haya agua en la piscina para que siga un curso en su tramitación.

    Más sobre:Desde la RedacciónClaudia PascualMegarreformaPC

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