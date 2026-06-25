Aumenta cifra de víctimas tras doble terremoto en Venezuela: al menos 211 personas fallecidas y 1.261 heridas

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) informó la tarde de este jueves que la cifra de víctimas por los dos terremotos que afectaron el miércoles a Venezuela ya suman al menos 211 personas fallecidas y 1.261 heridas, según las autoridades locales.

En un reporte sobre los graves sismos que sacudieron la costa norte venezolana, el organismo, además, informó que hasta el momento son 250 los edificios que se vieron afectados o sufrieron perdida total, particularmente en el estado de La Guaira.

Según información oficial, dicho estado está identificado como el más afectado, con múltiples edificaciones colapsadas, mientras se cuentan daños estructurales significativos en Caracas, incluyendo colapsos parciales y evacuaciones masivas.

Del mismo modo, la OCHA dio a conocer que se prevé un aumento en el número de víctimas , ya que el personal de emergencia continúa las operaciones de búsqueda las 24 horas.

La oficina indicó en un comunicado que la ayuda internacional se está movilizando rápidamente, con equipos de búsqueda procedentes de varios países que se dirigen al lugar.

La ONU asimismo informó que se han habilitado refugios temporales para los residentes desplazados, y que se han producido “importantes interrupciones en los servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones, así como en los sistemas de transporte”.

Organizaciones de ayuda en acción

Este jueves las organizaciones de ayuda se estaban preparando en Venezuela para una operación a gran escala con el fin de proporcionar refugio, agua y artículos de primera necesidad a hasta 200.000 personas que podrían haber resultado afectadas por los dos fuertes terremotos ocurridos el miércoles en el norte del país, como consignó The New York Times.

Jankiel Rosenwald, asesor en Venezuela de World Vision, una entidad humanitaria de base religiosa, dijo que su organismo y otras organizaciones de asistencia estaban elaborando planes para proporcionar refugio, agua y kits de higiene a miles de personas que se encontraban varadas a la intemperie.

El mismo Rosenwald, en conversación con el periódico estadounidense, comentó que “tengo amigos, gente que conozco, que pasaron la noche de ayer en plazas públicas sin nada más que la ropa que llevaban puesta” .

Para luego explicar que, incluso antes de los terremotos, el sistema de salud y la red eléctrica del país se encontraban en mal estado, debilitados tras décadas de problemas económicos. “Esto lo va a colapsar todo”, afirmó.

De acuerdo con The New York Times, se teme que, junto a los cientos de edificios fueron destruidos en el centro de las ciudades, los barrios marginales superpoblados de la zonas afectadas, donde se construyen viviendas precarias en las laderas, hayan sufrido graves daños.

De la misma forma hizo notar que la depresión que atraviesa la nación caribeña desde hace una década ha debilitado sus servicios de rescate y, en algunas zonas devastadas por los fuertes sismos, los habitantes afirmaron haber visto pocos rescatistas y una mínima presencia gubernamental.