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    Presidentes de Agrosuper y AquaChile recuerdan a Gonzalo Vial a dos años de su deceso

    La matriz Agrosuper creada en 2020 adquirió un año antes su filial salmonera. Durante 2025 ambas empresas notificaron crecimiento y transformaciones.

    Por 
    Leonardo Cárdenas
     
    Sofía López
    El presidente de Agrosuper, Canio Corbo y el AquaChile, José Guzmán

    Los presidentes de los directorios de Agrosuper, Canio Corbo, y AquaChile, José Guzmán, recordaron en las cartas de sus memorias anuales al fundador de Agrosuper, empresa matriz de la filial productora de salmón, Gonzalo Vial Vial.

    “Nos enorgullece constatar que sus valores y estilo de liderazgo —basados en la sobriedad, cuestionamiento constante, trabajo bien hecho y visión de futuro— se mantienen vigentes y se perpetúan en el tiempo a través de la familia Vial Concha impregnando la cultura de la compañía", aseguró Corbo respecto de Gonzalo Vial. A lo que agregó: “Seguimos contribuyendo al fortalecimiento del empleo local y al desarrollo de las regiones en las que estamos presentes”.

    En la misma línea, Guzmán hizo mención al legado que dejó Vial Vial en AquaChile, a quien honran “avanzando con convicción, construyendo día a día una empresa que se distingue por su compromiso, excelencia y visión de largo plazo”.

    Hijo de Ignacio Vial Ovalle y de Josefina Vial Errázuriz, Gonzalo Vial Vial comenzó su negocio vendiendo huevos en la localidad de Doñihue, en la granja de sus padres. Eso fue dos años después de ingresar a estudiar Agronomía en la Universidad Católica.

    Fue en 1960 que se inició en la producción y comercialización de carne de pollo. En 1974 lo siguió haciendo con la inauguración de la Planta Lo Miranda bajo la marca de Super Pollo. En 1983 crecieron y comenzaron a producir carne de cerdo bajo la marca de Super Cerdo. En 2011 adquirieron Sopraval y en 2019 concretaron la compra de AquaChile. Así, en 2020 se creó la matriz Agrosuper.

    Cuatro años más tarde, luego de dejar su testamento listo, Gonzalo Vial Vial falleció

    El balance de los presidentes

    Para la empresa Agrosuper, dedicada a la comercialización de carnes rojas y blancas, 2025 fue un año de “de crecimiento y normalización operacional”. Además, finalizaron el plan de reconversión de instalaciones de pavo para la producción de pollos.

    “Fue un periodo en el que prevaleció la normalidad operativa, permitiéndonos continuar la consolidación de la estructura financiera iniciada en el periodo anterior y recuperar la rentabilidad histórica en los distintos segmentos de negocio”, anunció el presidente de la empresa.

    Asimismo aseguró que fue un período en el que pudieron reducir la deuda, mejorar los indicadores y por ende afianzar su posición competitiva, dado que a comienzos de este año la clasificadora de riesgo Moody’s anunció una mejora de Ba1 a Baa3, alcanzando la categoría de Investment Grade a nivel internacional.

    De igual forma, destacó “importantes inversiones en materia ambiental —como el mejoramiento de infraestructura para el tratamiento de residuos orgánicos—, y hemos puesto foco en el desarrollo de capacidades orientadas a mitigar los impactos propios de nuestra operación".

    Gonzalo Vial Vial

    “El 2025 fue un año de crecimiento y transformaciones que nos llena de orgullo. Estos avances se reflejan en hitos relevantes, como la inauguración del centro de distribución y procesos en Miami”, se lee en la misiva del presidente de AquaChile, filial salmonera de Agrosuper.

    La apertura de este nuevo centro, en el marco del proyecto Singular puesto en marcha el año pasado, permitió optimizar la logística internacional al priorizar el transporte marítimo sobre el aéreo, reduciendo emisiones de dióxido de carbono.

    AquaChile alcanzó un total de 282.903 toneladas de biomasa cosechada en 2025, lo que representó una variación positiva del 12,7% respecto al año anterior.

    Con miras hacia el futuro, Guzmán aseveró: “Seguimos convencidos de que la sostenibilidad, la colaboración y la innovación serán los pilares que marcarán el desarrollo futuro de la salmonicultura chilena”.

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