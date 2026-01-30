Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

Agrosuper cerró un 2025 con ganancias mayores a las de 2024. Según reportó la firma ligada a la familia Vial, el año pasado registraron una utilidad de US$508,3 millones, un aumento de un 53,6% frente a 2024.

“Los mejores resultados se explican principalmente por un buen desempeño operacional en ambos segmentos (carnes y acuícola) y mayores precios promedio en el segmento carnes, logrando un margen Ebitda (resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) consolidado de 19,5% en 2025 y un ROIC (Retorno sobre el Capital Invertido) consolidado de 16,0%“, dijo en su analisis razonado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los ingresos por ventas llegaron a US$4.649 millones, un 8,7% más que lo registrado en 2024. En el segmento carnes se obtuvieron ingresos por US$2.761 millones, aumentando un 7,7% respecto al 2024.

“En el segmento carnes, nos encontramos ejecutando nuestro proceso de transformación productiva en el negocio del pavo, adaptando nuestras operaciones para la crianza de pollo. Este proceso se ha desarrollado de manera gradual a partir de la reconversión de 25 sectores de crianza de pollos broiler (correspondiente al 100%), los cuales se encuentran en operación”, detalló. Esto en el contexto en que la firma prioriza el pollo, la proteína más accesible del mundo, según el monitoreo de Agrosuper.

La empresa también destacó que “a mediados de agosto la Planta Incubadora Cardonal inició la incubación de pollos y, en paralelo, finalizamos la remodelación de la primera etapa de nuestra Planta de procesos La Calera, a la espera de su entrada en funcionamiento a principios del 2026. Esta nueva instalación contará con los más altos estándares de tecnología y calidad para asegurar una operación eficiente y alineada con las exigencias del mercado actual”.

Por su lado, en el segmento acuícola reportó ingresos por US$1.878 millones, aumentando un 12,8% frente al 2024.

Mientras que los costos de venta consolidados fueron US$ 3.292 millones, un 2,6% mayor respecto al 2024, “debido a un mayor volumen de venta en ambos segmentos”. A nivel acumulado, el gasto de administración y ventas fue de US$ 618 millones, “un 6,5% superior a la cifra del 2024, debido a mayor volumen en ambos segmentos y mayor gasto de distribución y administración en el segmento Carnes”.

La firma también reportó un Ebitda consolidado sin fair value de US$905 millones en 2025, siendo un 38,4% superior al Ebitda del 2024. Lo anterior, debido al mejor resultado en ambos segmentos.