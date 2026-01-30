SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    Según reportó la firma ligada a la familia Vial, el año pasado la compañía tuvo una utilidad de US$508,3 millones, superior en 53,6% a la de 2024.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Agrosuper cerró un 2025 con ganancias mayores a las de 2024. Según reportó la firma ligada a la familia Vial, el año pasado registraron una utilidad de US$508,3 millones, un aumento de un 53,6% frente a 2024.

    “Los mejores resultados se explican principalmente por un buen desempeño operacional en ambos segmentos (carnes y acuícola) y mayores precios promedio en el segmento carnes, logrando un margen Ebitda (resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) consolidado de 19,5% en 2025 y un ROIC (Retorno sobre el Capital Invertido) consolidado de 16,0%“, dijo en su analisis razonado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Los ingresos por ventas llegaron a US$4.649 millones, un 8,7% más que lo registrado en 2024. En el segmento carnes se obtuvieron ingresos por US$2.761 millones, aumentando un 7,7% respecto al 2024.

    “En el segmento carnes, nos encontramos ejecutando nuestro proceso de transformación productiva en el negocio del pavo, adaptando nuestras operaciones para la crianza de pollo. Este proceso se ha desarrollado de manera gradual a partir de la reconversión de 25 sectores de crianza de pollos broiler (correspondiente al 100%), los cuales se encuentran en operación”, detalló. Esto en el contexto en que la firma prioriza el pollo, la proteína más accesible del mundo, según el monitoreo de Agrosuper.

    La empresa también destacó que “a mediados de agosto la Planta Incubadora Cardonal inició la incubación de pollos y, en paralelo, finalizamos la remodelación de la primera etapa de nuestra Planta de procesos La Calera, a la espera de su entrada en funcionamiento a principios del 2026. Esta nueva instalación contará con los más altos estándares de tecnología y calidad para asegurar una operación eficiente y alineada con las exigencias del mercado actual”.

    Por su lado, en el segmento acuícola reportó ingresos por US$1.878 millones, aumentando un 12,8% frente al 2024.

    Mientras que los costos de venta consolidados fueron US$ 3.292 millones, un 2,6% mayor respecto al 2024, “debido a un mayor volumen de venta en ambos segmentos”. A nivel acumulado, el gasto de administración y ventas fue de US$ 618 millones, “un 6,5% superior a la cifra del 2024, debido a mayor volumen en ambos segmentos y mayor gasto de distribución y administración en el segmento Carnes”.

    La firma también reportó un Ebitda consolidado sin fair value de US$905 millones en 2025, siendo un 38,4% superior al Ebitda del 2024. Lo anterior, debido al mejor resultado en ambos segmentos.

    Más sobre:Resultados de EmpesasAgrosuper

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM

    Contraloría ordena a la Municipalidad de Longaví restituir más de $730 millones por pagos improcedentes

    Tiene agua caliente: fiscal judicial se constituyó en “Capitán Yáber femenino” en que Vivanco cumplirá prisión preventiva

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Trabajo conjunto entre PDI y Carabineros permitió retirar más de 10 toneladas de ropa acopiada en Penco y Tomé

    Lo más leído

    1.
    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    2.
    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    3.
    El negocio de decoración de la ex subsecretaria Katia Trusich y Constanza Briones

    El negocio de decoración de la ex subsecretaria Katia Trusich y Constanza Briones

    4.
    Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio

    Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio

    5.
    Trump elige a Kevin Warsh como candidato para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed

    Trump elige a Kevin Warsh como candidato para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM
    Chile

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM

    Contraloría ordena a la Municipalidad de Longaví restituir más de $730 millones por pagos improcedentes

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025
    Negocios

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    Bolsa de Santiago extiende su caída tras sucesivos récords anotados en la semana

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
    Tendencias

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    ¿Despreocupado? La reacción de José Mourinho al sorteo de la Champions League que enfrenta al Benfica ante el Real Madrid
    El Deportivo

    ¿Despreocupado? La reacción de José Mourinho al sorteo de la Champions League que enfrenta al Benfica ante el Real Madrid

    Los posibles rivales del Betis de Manuel Pellegrini y el Midtjylland de Darío Osorio en la Europa League

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona
    Cultura y entretención

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE
    Mundo

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos