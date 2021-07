Grupo Said, Juan Claro y familia Garcés venden Energía Llaima a grupo canadiense

Los socios chilenos de Energía Llaima SpA, una pequeña empresa de generación eléctrica chilena, ya no lo serán más. Pero su posición será otra: a partir de ahora tendrán acciones de una multinacional canadiense que era su socia en la eléctrica. En una operación anunciada esta tarde en Canadá, Innergex informó que comprará el 50% de Energía Llaima SpA en una transacción valorada en US$ 71 millones (unos 88 millones de dólares canadienses).

Innergex ya era dueña del 50% de Energía Llaima, a la que entró hace tres años aliándose a los controladores, un grupo de empresarios chilenos que ahora le venderán el restante 50%. Los vendedores son el grupo Said (las familias Said Somavía y Said Handal), quienes tienen el 25% de Llaima; el empresario y expresidente de la CPC, Juan Claro, quien tenía un 12,5% y la familia Garcés, accionista junto a los Said de Embotelladora Andina, quienes controlaban el otro 12,5%.

A cambio, los empresarios chilenos recibirán acciones de Innergex que equivaldrán a cerca del 2% de la propiedad de la multinacional canadienses. La transacción será pagada con acciones de Innergex equivalentes a US$ 71 millones, cuyo valor será un promedio del precio de cotización que considerará los 5 días previos y los 5 días siguientes al anuncio de la operación.

“Hace tres años entramos al mercado latinoamericano mediante un joint venture con Energía Llaima y desde entonces hemos adquirido una sólida comprensión del mercado y las operaciones. Innergex ya está lista para continuar su crecimiento por su cuenta en el mercado chileno y en América Latina”, analizó Michel Letelier, presidente y Chief Executive Officer de Innergex.

Llaima agregará al grupo canadiense ventas proporcionales por US$ 14,9 millones y un Ebitda ajustado de US$ 8 millones por año durante el siguiente lustro, estimó la compañía.

La empresa chilena Llaima opera tres centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada de 152 MW y una central solar con una capacidad de 34 MW, además de varios proyectos bajo análisis. La mayor de sus operaciones hídricas actuales es la central Peuchén, con 85 MW de capacidad, seguida por Maipil, con 55 MW, y Guayacán, con 8,3MW. En energía solar operan Pampa Elvira, con una capacidad instalada de 18,7 MW. En desarrollo está la central hídrica Frontera, con 81,8 MW y en análisis tiene proyectos hidro, solares y eólicos por otros 227 MW.

Innergex, en cambio, es una compañía especializada en energía renovable que exhibe un tamaño diez veces mayor a la de la chilena. Tiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia y Chile y gestiona una cartera de activos que consideran 76 instalaciones operativas con una capacidad instalada consolidada de 2.747 MW (3.701 MW brutos) y una capacidad de almacenamiento de energía de 150 MWh, incluyendo 37 instalaciones hidroeléctricas, 33 parques eólicos y seis parques solares.