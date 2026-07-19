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    El lamento de Tuchel pese al tercer lugar con Inglaterra: “Todavía sentimos dolor al ver que la final se juega mañana”

    El entrenador de los Tres Leones valoró la obtención del bronce en el Mundial, sin embargo, no pudo esconder su desazón por no decir presente en la gran definición ante España. Bukayo Saka, que fue la figura en el partidazo ante Francia, también realizó un balance.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Thomas Tuchel en el partido entre Inglaterra y Francia en el Mundial.

    Inglaterra se despide del Mundial 2026 con una cuota de alegría. Pese al duro golpe que supuso caer en la agonía de las semifinales ante Argentina, el elenco de los Tres Leones dio vuelta la página y cerró su periplo por Norteamérica con la medalla de bronce: en el partido por el tercer lugar, se impuso por 6-4 en un partidazo contra Francia.

    La gran figura del cotejo frente a los galos fue Bukayo Saka, que anotó un triplete. Por este motivo, fue elegido como el MVP y expresó su balance en diálogo con los medios de comunicación. “Fue un juego loco. Ambas selecciones estábamos decepcionadas por no poder estar en la final, pero queríamos finalizar de forma potente para darle el mejor final a nuestro país en un Mundial después de 60 años. Estamos contentos por el resultado final”, partió declarando a BBC Sports.

    “Creo que el primer tiempo fue para nosotros. Ganamos el primer tiempo y ellos ganaron el segundo. Sobre el final tuvimos dos goles que nos hicieron llevarnos el partido. Jude no iba a tomar el penal, así que me lo dio para que pudiera alcanzar mi hat-trick. Nadie vino a distraerme, porque siempre confié en hacerlo”, agregó.

    Al ser consultado por su breve participación en el Mundial, sobre todo por la ausencia en el duelo frente a Argentina, el delantero del Arsenal se mostró tranquilo. “Por supuesto que me gustaría haber jugado más en este Mundial, pero es muy tarde para hablar de eso. Traté de demostrar sobre la cancha y eso se acabó ahora, así que hay que continuar. Construimos algo a lo largo del torneo. Tuvimos increíbles resultados y sobre el final nos quedamos cortos ante Argentina. Duele mucho en cada uno de nosotros, pero estoy seguro que los fans nos recibirán en casa con la cabeza arriba”, sentenció.

    Bukayo Saka fue la figura de Inglaterra al marcar un triplete a Francia.

    La pena de Tuchel

    En la derrota con la Albiceleste, el principal apuntado había sido el entrenador Thomas Tuchel. El alemán quedó en el ojo del huracán por su planteamiento extremadamente conservador contra los transandinos. Sin embargo, pese a esas críticas, evitó en ahondar en polémicas y se dedicó a abordar de forma exclusiva el compromiso contra Francia. “Tuvimos un primer tiempo brillante y un segundo muy turbulento. Puedes ver la diferencia de lo que hace un día de descando en la preparación. Estábamos muy cansados y exhaustos por las últimas semanas”, dijo.

    El director técnico expresó palabras de buena crianza para sus pupilos, aunque también exhibió algunas excusas por la baja de rendimiento en ciertos momentos del partido. “Quiero elogiarlos y demostrarles todo mi respeto por la mentalidad que mostraron. Ir contra toda la adversidad es absolutamente brillante. Estaba un poco asustado por la exigencia física del partido, porque sabemos de la calidad y rapidez de Francia. Además, tenía un día más de descanso y habían viajado menos que nosotros. Jugamos en el calor y la altitud de México. Pudieron verlo en el segundo tiempo, con los calambres y el cansancio. Pero nunca dudé de la mentalidad. Ya lo había dicho antes, este equipo crea cosas especiales. Y lo demostramos hoy”, complementó.

    En esa línea de cuestionamientos por parte de la prensa británica, Tuchel explicó la decisión de no hacer ingresar a Saka en el choque con los transandinos. Asimismo, reconoció que todavía están un paso por detrás para medirse a los favoritos. “Bukayo hizo todo bien. Tuve un presentimiento con Rogers en la semifinal. Solo fue eso. Es un jugador clave. Eso nunca ha estado en duda. Pueden darse cuenta que trato de pensar en todo. Tuvimos la habilidad para cerrar el partido contra una nación que es potencia. Hace ocho años, Francia era campeón. Cuatro años atrás, estaban en la final. Hay una pequeña brecha que nos separa de ellos, pero queremos acortarla. Ayer dije que este era el primer paso para reducir esa brecha. Lo hicimos. Los vencimos. El próximo paso será España en la Nations League”, adelantó.

    Pese a haberse mostrado conforme con el desenlace del compromiso, el adiestrador de los Tres Leones no pudo esconder su cuota de desazón por no estar en la gran definición. “Ver un equipo que pelea con esta intensidad te da energía. El cansancio viene después. Todavía sentimos dolor al ver que se juega la final mañana. Eso va a tomar tiempo, pero, en general, me da más energía en lugar de quitármela”, concluyó.

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