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    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Inglaterra en TV y streaming

    El conjunto de Kylian Mbappé se mide con los ingleses por el tercer lugar del Mundial 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Inglaterra en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales Equipe de France de Football

    Durante este sábado se define el tercer lugar del Mundial 2026, con el partido en el que Francia se enfrenta a Inglaterra.

    Las selecciones protagonizan el penúltimo cruce de la cita global previo a la final del domingo, tras caer ante España y Argentina, respectivamente.

    Cabe recordar que Kylian Mbappé sigue en la competencia por la Bota de Oro, donde se encuentra empatado con Lionel Messi por ocho goles.

    Cuándo juega Francia vs. Inglaterra

    El partido de Francia contra Inglaterra es este sábado 18 de julio a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos.

    Dónde ver a Francia vs. Inglaterra

    El partido de Francia contra Inglaterra se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online de la definición del tercer lugar del Mundial va por las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026tercer lugartercer puestoFranciaInglaterraKylian MbappéMbappéFrancia vs InglaterraFrancia - InglaterraInglaterra vs FranciaInglaterra - FranciaA qué hora juega FranciaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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