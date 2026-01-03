Los pilotos chilenos tienen un correcto inicio en la primera jornada del Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 arrancó con todo para la legión chilena presente en Arabia Saudita. Este sábado se llevó a cabo el primer tramo cronometrado de la competencia que sirvió a los pilotos para quitarse la tensión inicial y determinar el orden de salida de la primera etapa a disputarse el domingo. Cabe señalar que los tiempos de esta jornada no entran en la clasificación general de la competencia.

De esta manera, el debutante Ruy Barbosa consiguió quedarse con el mejor registro de los chilenos en las motocicletas. El piloto de HT Rally Raid completó la prueba con un tiempo de 12 minutos 22 segundos y dos décimas, cruzando la línea de meta a 51 segundos del ganador del prólogo.

José Ignacio Cornejo, en tanto, llegó marcando un crono de 12′ 36 segundos y una décima, colocándose en el 20° lugar.

El último chileno en las motos, Tomás de Gavardo, registró un tiempo de 12′ 52 segundos y tres décimas que lo dejaron en la 26° ubicación.

Sigue el dominio de KTM

El ganador del prólogo en las motos fue el español Edgar Canet, quien con 20 años se transformó en el ganador más joven en la historia del Dakar en motos. El piloto de KTM se impuso frente a su compañero de equipo y campeón defensor Daniel Sanders (+3 segundos), y a Ricky Bravec (+5 segundos) de honda, quienes completaron el podio de la jornada.

“De momento ya hemos terminado el prólogo con muy buenas sensaciones. Me he podido anticipar a los peligros leyendo el roadbook al 100%. Eso significa que tengo buena seguridad encima de la moto. Ha salido un buen tiempo. No se ahora qué harán los rivales. Pero de momento muy contento con mi ritmo. Creo que no lo podría haber hecho mejor. Es la mejor manera de empezar el rally y estoy muy contento”, destacó Canet.

Sanders, en tanto, indicó que “ha sido un prólogo mucho más rápido de lo esperado y no era muy técnico, por lo que resultaba difícil recuperar cualquier tiempo perdido”.

“He avanzado a máxima velocidad todo el tiempo, así que estaba seguro de que iba a estar muy reñido. Está bien haber terminado y poder pasar a la etapa de mañana”, agregó.

Chaleco López, en el top 10

En cuanto a la categoría de los coches, Francisco “Chaleco” López consiguió acabar dentro de los mejores diez en la jornada inicial. El piloto curicano de Can-Am Factory Team cruzó la meta en el sexto lugar de la categoría SSV con un tiempo de 13 minutos y 8 segundos.

En Challenger, Lucas del Río completó el día con un tiempo de 12′ 56 que lo dejó en el octavo lugar y cerrando el top 10 aparece Ignacio Casale con 12′ 59 segundos y 8 décimas.

Por su parte, Hernán Garcés, arribó 70° en la categoría Ultimate con una marca de 41′30, con una diferencia de 30′42 con el ganador del día.

Una primera etapa complicada

Ahora, los pilotos deben prepararse para enfrentar la primera prueba en la que los tiempos comienzan a valer en la clasificación general. Esta trae un recorrido con 213 km de enlace y 305 km de especial cronometrada en un tramo en bucle alrededor de Yanbu. Ahí los pilotos se encontrarán con pasadizos estrechos y un terreno duro que puede traer algunos pinchazos.

Por lo mismo, esta jornada marcará el debut de los pit stops en e Dakar. En la mitad de la especial se colocará una zona en la que los competidores podrán cambiar hasta cuatro neumáticos en el caso de haber sufrido una pinchadura. Esta alternativa también estará presente en la segunda y undécima etapa.