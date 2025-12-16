¿El fin de los grupos de la muerte? El nuevo marco que establece el Mundial 2026 de Norteamérica con 48 selecciones

El pasado 5 de diciembre todas las miradas se centraron en Estados Unidos. Aquel día se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 de Norteamérica en el que las selecciones conocieron a sus rivales.

Una vez terminado, comenzaron de inmediato los análisis sobre qué selecciones tendrían mayor posibilidad de avanzar a la ronda eliminatoria, dejando claro que cada partido se tiene que jugar, pues como ha quedado claro en ocasiones anteriores, se puede generar más de una sorpresa.

Sin embargo, en el análisis por más que se buscaba un “grupo de la muerte”, este parecía difícil de encontrar. A lo largo de la historia de los Mundiales, este concepto ha sido dado a una zona en la que se encuentran algún campeón de la Copa, una o dos selecciones europeas de alto nivel y otra que sea el rival a vencer y se pueda transformar en la gran revelación.

A modo de ejemplo, este concepto lo cubre de buena manera el que fue el Grupo E del Mundial de Qatar 2022. Allí se encontraron Alemania, España, Japón y Costa Rica.

También se puede graficar en en el Grupo D del Mundial de Brasil 2014 cuando Inglaterra, Italia, Uruguay y Costa Rica se encontraron.

Sin embargo, volviendo a la Copa de 2026, hay que analizar muy bien cada grupo para intentar dar con el grupo más competitivo.

Así, el que se acerca más al concepto es el Grupo L conformado por Inglaterra que llega como Favorito. También estará la Croacia de Luka Modric en el que asoma como su último Mundial. Por otro lado aparece Ghana, una de las potencias de África, y Panamá.

Otro que podría tomar este concepto es el I en el que se ubicaron Francia con Kylian Mbappé como principal figura y Noruega con Erling Haaland. El otro fijo es Senegal que en 2022 llegó hasta los cuartos de final y el ganador del repechaje intercontinental 2 que deberán definir Irak, Bolivia y Surinam.

Otros grandes grupos de la muerte

En la historia de los Mundiales han varios casos de grupos de la muerte que han enfrentado a potencias. Una de las inolvidables fue el Grupo 4 del Mundial de Suiza 1954.

Allí se encontraron las selecciones de Inglaterra, la en ese entonces bicampeona Italia, Suiza como anfitrión y Bélgica.

En Brasil 1958 el Grupo 4 volvió a relucir con la Verdeamarela de Pelé, la Unión Soviética que asomaba como gran potencia, y que terminaría ganando la Eurocopa dos años más tarde, Inglaterra y Austria.

Avanzando varios años, en el Mundial de Corea y Japón 2002, el Grupo F quedó formado por Suecia, Inglaterra, Argentina y Nigeria.

Los grupos de la muerte de la Roja

La selección chilena no ha quedado exenta de ser parte de grupos competitivos en participaciones mundialistas. Aquello se puede ver reflejado en el Mundial de 1962 cuando el conjunto nacional debió medirse contra Alemania Federal, Italia y Suiza.

Luego, en 1974, la Roja debió encontrarse en los grupos contra Alemania Democrática y Alemania Federal, además de Australia.

Un caso más reciente es lo que vivió la Roja en Brasil 2014. En esa edición Chile debió compartir el grupo el Grupo B con la selección de España, Países Bajos y Australia. En ese entonces el conjunto hispano llegaba a la competencia como campeón de Sudáfrica 2010, mientras que los naranjas lo hacían como subcampeones.