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    Amenazas de tiroteos obligan a suspender clases en distintos colegios del país

    Establecimientos de Linares, Antofagasta y Alto Biobío recibieron amenazas de hechos de violencia en las últimas horas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    FOTO: Referencial (ATON).

    Tras los hechos ocurridos en Calama, una serie de amenazas de tiroteos y hechos de violencia se han registrado en colegios a lo largo del país, lo que ha obligado en algunos casos a la suspensión de clases.

    Uno de los hechos se registró en el Colegio Salesianos de Linares, donde de acuerdo a los primeros antecedentes se encontró un rayado en uno de los baños con el mensaje: “Mañana jueves tiroteo!!”.

    A raíz de esto, desde el establecimiento emitieron un comunicado, en donde señalan que “se han realizado oportunamente las diligencias correspondientes” y que se han entregado los antecedentes a las policías y Ministerio Público.

    Además, informaron que “se ha determinado la suspensión de clases y actividades para asistentes de aula, profesores y estudiantes el día jueves 2 de abril con el fin de resguardar la seguridad”.

    Finalmente realizaron un llamado a “enfrentar este momento con serenidad, responsabilidad y sentido de comunidad”.

    Amenazas en Alto Biobío

    Otro de los episodios se registró en la Región del Biobío, en la comuna de Alto Biobío, donde se habrían enviado mensajes de amenazas en el Liceo de Ralco y la Escuela E-970.

    Desde la municipalidad de Alto Biobío emitieron un comunicado señalando que “desde el primer momento, se han activado los protocolos correspondientes” añadiendo que se mantiene la coordinación permanente con las policías y la Seguridad Municipal está reforzando su presencia alrededor de los establecimientos.

    “Hacemos un llamado responsable a la comunidad a mantener la calma y, ante cualquier hecho o información de carácter sospechoso, dar aviso inmediato a las autoridades o a Seguridad Pública Municipal”.

    Suspensión de clases en colegios de Antofagasta

    Finalmente, en Antofagasta también se presentó una serie de amenazas por hechos de violencia en tres colegios de la comuna: Liceos A14, B13, y escuela F94.

    Ante esto, desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS) anunciaron la suspensión de clases para los tres establecimientos, a la vez que iniciaron las acciones legales con el fin de identificar y sancionar a los responsables.

    El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, en declaraciones recogidas por El Diario de Antofagasta, sostuvo que “vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para dar más seguridad a los establecimientos educacionales, usando todas las herramientas que la ley nos permita en coordinación con Carabineros y el Ministerio Público”.

    Más sobre:AmenazasTiroteosAlto BiobíoAntofagastaLinaresEscuelasSeguridad

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