“Logramos títulos con el 1% de las ganancias de ellos”: atletas italianos en picada contra el presidente del fútbol

El tercer fracaso consecutivo de la selección de Italia, otra vez fuera de la Copa del Mundo, ha remecido hasta los cimientos del deporte de ese país. La explicación del presidente de la federación del balompié local despertó severas reacciones que incluso llegaron a nivel del gobierno político de esa nación.

En medio de la crisis, las palabras de Gabriele Gravina, mandamás de la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), generaron un rechazo general, tras escudarse en el resto de las disciplinas deportivas para esbozar una explicación del traspié de la Azzurra.

“El fútbol es un deporte profesional. En los deportes amateurs se pueden tomar decisiones y elecciones que en el profesionalismo no es posible, me refiero al uso de jóvenes y menores en sus propios torneos. Por no hablar de los que son deportes de Estado, basta pensar en el esquí”, aseguró el timonel.

Palabras que cayeron pesadamente en los estamentos gubernamentales. En ese escenario, las palabras del ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, dejó en claro el disgusto que causaron los dichos del cuestionado Gravina de quien, además, pidió que dimitiera de su cargo.

“Es completamente incorrecto intentar negar la responsabilidad por este tercer fracaso consecutivo. No se puede acusar a las instituciones de un supuesto incumplimiento y restando importancia al nivel profesional de otros deportes. Se exige responsabilidad, humildad y respeto a todos. Italia debe volver a ser Italia, incluso en el fútbol mundial. El fútbol de nuestro país necesita reconstruirse, proceso que debe comenzar con la renovación del liderazgo de la FIGC”, explicó el secretario de estado.

Molestia olímpica

Lo cierto es que las declaraciones de Gravina fueron consideradas completamente fuera de lugar, además de irrespetuosas. Especialmente entre los atletas del deporte amateur italiano o las disciplinas estatales, tal como las de definió el mandamás del fútbol.

Uno de los más molestos fue Mattia Furani, medallista de oro en la especialidad de salto largo en el Mundial de Atletismo 2005 y bronce en París 2024. El deportista recriminó en duros términos los dichos del dirigente.

“Este discurso destruye los valores del deporte y el trabajo que el Estado realiza para fomentar un movimiento y a los jóvenes atletas, para convertirlos en PROFESIONALES que puedan alcanzar sus sueños con sacrificio, dedicación y trabajo duro. Parece que no se da cuenta de lo que hay detrás. Lo que dijo no es solo un insulto al fútbol sino también al deporte italiano. Con una inversión de 15 años que he hecho con mi familia en métodos de trabajo, estudio y pasión, desde vivir bajo un puente hasta alcanzar la élite mundial”, explicó el atleta top en sus redes sociales.

Más duro fue su colega Osama Zoghlami. El especialista en 3.000 metros con obstáculos, plata en el Mundial de Múnich 2022, comparó el financiamiento del fútbol con el resto de las disciplinas.

“Hay aficionados como nosotros que participamos cada año en todos los eventos internacionales: Mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos… Ganamos medallas y títulos con el 1% de las ganancias del fútbol”, ironizó el nacido en Túnez.

Eugenio Meloni, especialista en salto alto, agregó que “ustedes en el fútbol son el deporte que recibe la mayor financiación, tanto pública como privada. Estas son declaraciones sumamente serias y vergonzosas, deberían disculparse con toda Italia. El fútbol es el único deporte italiano que no destaca a nivel internacional”.

El patinador artístico Matteo Rizzo, además, hizo un balance de las últimas actuaciones de su país en las citas mundiales: “el profesionalismo se ve en el trabajo, en la cultura deportiva y en los hechos. Y los hechos hablan por sí solos. París 2024 Juegos Olímpicos: 40 medallas, Juegos Paralímpicos: 71 medallas. Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina 2026: 30 medallas y 16 medallas en los Paralímpicos. En Italia hay muchos deportes que no están formalmente reconocidos como profesionales, pero que de hecho son profesionales al más alto nivel”.