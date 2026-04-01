La polémica que desató el presidente del fútbol italiano con los demás deportes de Italia tras la eliminación de la Azzurri

Italia aún sigue tratando de asimilar el golpe. La selección de fútbol masculina del país volvió a quedar fuera de un Mundial tras perder el repechaje contra Bosnia y Herzegovina tras una definición a penales.

En medio de la decepción, el presidente de la Federación de Fútbol italiana, Gabriele Gravina, intentó justificar el tropiezo, apuntando a las otras federaciones deportivas del país.

“El fútbol es un deporte profesional. En los deportes amateurs se pueden tomar decisiones y elecciones que en el profesionalismo no es posible, me refiero al uso de jóvenes y menores en sus propios torneos. Por no hablar de los que son deportes de Estado, basta pensar en el esquí”, lanzó.

Sin embargo, estas palabras encontraron pronta reacción en diversos deportistas que se han consagrado representando a Italia.

Una de las primeras voces provino de Irma Testa, primera boxeadora en ganar una medalla para Italia en la especialidad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Los verdaderos profesionales somos nosotros, competimos y ganamos por lo mejor y por nuestro país, viendo a los jugadores millonarios hacer el ridículo. Me entreno más que un futbolista, gano menos que sus cocineros y niñeras. A pesar de esto, cuando pierdo (esas pocas veces), siento el peso de toda una nación que, de todos modos, no me pide nada porque está ocupada viendo fútbol. Forza Italia, la pasta y Toto Cutugno”, declaró tal como recoge Il Mattino.

A su vez, la campeona mundial y 14 veces medallista olímpica en patinaje de velocidad, Arianna Fontana, indicó que “duele, no se puede esconder. Italia no se ha clasificado para el Mundial. Y para quien representa estos colores es un golpe duro”.

“Los momentos duros deben servir para algo. Para mirar dentro, crecer y exigir más. Porque talento, fuerza y pasión en este país no faltan. Lo hemos demostrado: 40 medallas en París 2024, 30 medallas en Milán Cortina 2026. Italia sabe ganar. Y precisamente eso debe querer volver a hacerlo siempre, en todas partes. Forza Italia. Siempre”, añadió.

El reciente medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, Pietro Sighel, utilizó su perfil de Instagram para ofrecer su apoyo. “Si puedo ayudar a algún futbolista, me pongo a disposición para hacer el cambio”.

El futuro de Gennaro Gattuso

Por otro lado, Gabriele Gravina había manifestado su apoyo al técnico Gennaro Gatusso. “La mentalidad es clara, sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo del partido. Felicito a los jugadores. Lamento que muchos no hayan sabido apreciar el magnífico ambiente que hemos vivido con ellos durante los últimos meses, gracias a su determinación y al orgullo que les produce hacer felices a nuestros aficionados”.

“Felicito a Gattuso, es un gran entrenador. Hemos tenido algunos malentendidos sobre el futuro. Le pedí a él, y también a Buffon, que se quedaran”, aseguró.

“Esta derrota llega en un momento en el que las relaciones son excelentes. Todos habéis visto el partido, y no hay mucho más que añadir. Gattuso ha calificado a los jugadores de héroes, ya que lo han dado todo. Hay muchas evaluaciones que hacer. Apoyo totalmente al aspecto técnico”, profundizó.