Irán acusa a Estados Unidos de realizar demandas “irracionales” y niega conversaciones directas para un alto el fuego

Las autoridades de Irán han acusado este jueves a Estados Unidos de realizar demandas “irracionales” y ha vuelto a negar que existan conversaciones para lograr un alto el fuego para poner fin a la ofensiva desatada a finales de febrero junto a Israel.

“Se han recibido mensajes a través de diferentes intermediarios, incluido Pakistán, pero no hay negociaciones directas con Estados Unidos”, ha recalcado, según informaciones del portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, recogidas por la agencia de noticias ISNA.

Así, ha acusado a Washington de exigir medidas “grandilocuentes” y ha explicado que el motivo por el que se han tomado “medidas específicas en relación con el paso de buques” en el estrecho de Ormuz “es muy simple”. “Porque necesitamos garantizar que los agresores y sus barcos no abusan de este paso para seguir atacando Irán”, ha manifestado.

Es por ello que ha incidido en que esta medida “se ajusta al Derecho Internacional”. “Esos barcos que no pertenezcan a los agresores y que no estén relacionados con ellos podrán pasar por el estrecho de Ormuz tras coordinarse con nosotros”, ha asegurado.

“Esta coordinación es necesaria para garantizar que el paso por el estrecho se hace con seguridad”, ha apuntado, al tiempo que ha recalcado que “Irán está absolutamente determinada a seguir defendiéndose”. “Esta es nuestra tierra. Esta es una guerra injusta y ha sido impuesta sobre los iraníes, por lo que no tenemos más opción que luchar”, ha zanjado.