Luna Rosa: cuándo y a qué hora de Chile ver el evento de abril

Este miércoles se presenta un nuevo fenómeno del calendario astronómico, correspondiente a la luna llena de abril, también conocida como la Luna Rosa.

Se trata de un llamativo atractivo en el cielo nocturno con el que se inaugura el nuevo mes y que será visible en Chile durante las próximas horas.

Cabe aclarar que, pese al nombre con el que se conoce al evento, no significa que el satélite natural tenga un tono rosado, por lo que se debe esperar apreciar a la luna llena como comúnmente se presenta.

En tanto, llamar al suceso como Luna Rosa es parte de las tradiciones de los pueblos originarios del hemisferio norte, quienes solían nombrar cada etapa del año de acuerdo a sus costumbres.

En esa línea, abril marcaba el florecimiento de la planta silvestre flox rastrero en Norteamérica, que se caracteriza por dichos colores.

Sin embargo, de acuerdo al sitio especializado Star Walk, la luna sí se puede apreciar con tonos naranjos o rojizos en el horizonte, lo que se atribuye a al atmósfera terrestre.

Cuándo ver la Luna Rosa

La luna llena de abril, conocida como Luna Rosa, se presenta la noche de este miércoles 1 de abril.