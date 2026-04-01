Competencias de freestyle, trap frenético y sismos: la historia detrás del rapero argentino Ysy A

“¿Quién iba a pensar que un niño de 13 años iba a cambiar tanto la historia?”. Una frase de Duele de Ysy A, con la que describe su propio paso por la música argentina. El rapero es padre del Quinto Escalón, competencia que dejó una huella imborrable en las plazas trasandinas y fue cuna de su escena actual.

El rapero Ysy A se prepara para aterrizar en Chile para su show en el Movistar Arena el 1 de abril. La figura que ahora llena recintos también fue un niño, uno con ambición desmedida.

Era 2013, cuando comenzó la historia del Quinto Escalón. Un joven Alejo Acosta de 13 años estaba interesado en las batallas de rap. En su país, había una competencia importante en el circuito underground: Halabalusa. Sin embargo, se realizaba en la estación de Claypole, casi a una hora del centro de Buenos Aires.

Debido a la distancia, Alejo decidió hacer su propia competencia de freestyle rap en el Parque Rivadavia, que tenía una locación mucho más central. El evento se realizaba en el quinto escalón de las escaleras del parque, de ahí su nombre.

Semana a semana, los raperos de Buenos Aires llegaban al Quinto Escalón para batirse a duelo por los campeonatos callejeros. Con un sistema de puntos, determinaban al campeón de la temporada y aseguraba su fidelidad a cada fecha. Es así como comenzaron a llegar más competidores, sponsors y colaboradores.

Lo que comenzó como un grupo de jóvenes rapeando en una plaza se terminó convirtiendo en un movimiento multitudinario. Incluso el anfiteatro del lugar se quedó pequeño ante la cantidad de personas que llegaban a los eventos. Esto tuvo problemas asociados como la seguridad y el sonido dispar. Muchas veces los gritos de la gente eran tan fuertes que las batallas no podían continuar.

Es en este momento cuando comenzaron a aparecer caras emblemáticas que después tuvieron un despegue musical. Sin ir más lejos, la primera producción de un tema de Duki fue el premio por ganar una fecha de la competencia. De la misma forma, otros freestylers ganaron protagonismo. Entre ellos Trueno, Lit Killah o Wos, quien posteriormente fue campeón mundial de la disciplina.

Trueno (crédito de foto: @juligarciafotografia).

El frenetismo de las batallas era igual que el de la vida de Alejo. Su experimento de 13 años era un movimiento en su país. Los eventos llenos, los gritos de la gente, la relevancia en internet, escenarios, gritos, rimas. Y de golpe, el fin del Quinto Escalón.

En 2017, con su colaborador de ese momento, Matías Berner, conocido como Muphasa, decidieron terminar el evento. Debido, principalmente, a las diferencias creativas que veían en el proyecto. Para cerrar con broche de oro realizaron un evento en el Microestadio Malvinas Argentinas ante 10 mil fanáticos de la competencia. Una noche inolvidable que coronó a Dtoke como campeón.

La fecha final se realizó el 11 de noviembre (11/11). Lo que después fue una cábala del éxito.

Viraje al trap

Con el fin del Quinto Escalón, Alejo decidió comenzar su carrera artística enfocada en un género musical que en Argentina no había sido explotado en todo su potencial: el trap. Con ello, vino el cambio de su nombre artístico a Ysy A, en referencia al rapero estadounidense Eazy-E. En compañía de Duki y Neo Pistea, crearon el grupo Modo Diablo y su centro de operaciones con dirección Antezana 247.

Duki.

Los raperos se hundieron bajo la bruma del alcohol, las fiestas y las drogas en un camino que quedó plasmado en su primer disco solista, Antezana 247. “La vecina mira desde su ventana porque estamos locos, policía mira desde el patrullero porque estamos locos”, cantaba Ysy A, en el cierre del álbum lanzado un 11/11 del 2018.

Su cambio de camino hacia la música no fue solamente una decisión para su vida, sino que tuvo un impacto significativo en la música argentina. El recorrido de Ysy A fue seguido por muchos competidores de batallas que después formaron su propia carrera musical. El artista dio una salida después de la fama del freestyle, hizo la hoja de ruta para los siguientes raperos.

La búsqueda musical del argentino llegó a su clímax con el lanzamiento de Hecho a mano, un 11/11, el que muchos consideran como un hito para el trap del país. El punto fuerte del álbum: sus letras centradas en el trabajo propio. Desde su posición hacía un llamado a su país: “Acá no hace más falta que laburar, no hace falta drogarse y contarlo, hace falta que activen”.

“Los sismógrafos señalan mi paso por el mundo”, una frase de Vicente García-Huidobro que podría aplicar para Ysy A. Sus shows generan pogos multitudinarios constantes en su duración. Los saltos de la gente tienen como resultado temblores a sus alrededores y quejas de los vecinos. Esto lo llevó a ganarse el apodo de Ysysmo, lo que tituló su disco de 2022.

El siguiente destino donde se prenderá el sismógrafo será el Movistar Arena el 1 de abril. Ysy A llegará tras el lanzamiento de su último disco Saturación Pop (2025), en una velada que promete hacer saltar al público sin parar. A través de Puntoticket se pueden adquirir entradas en platea baja y cancha general.