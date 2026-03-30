Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

El Festival del Huaso de Olmué llegará a una nueva casa televisiva para su próxima edición. Así es, porque la alianza de Chilevisión y Bizarro se adjudicaron la transmisión y producción del evento desde el 2027 hasta el 2032. Esto implica un cambio, ya que la última cita estuvo en manos de TVN.

Crédito a TVN

En la sesión, con votación unánime a favor de la alianza de la productora y el canal, el alcalde de Olmué, Jorge Jil, expresó su satisfacción por el acuerdo. “Estamos como concejo en una licitación histórica, nunca antes tan favorable para la municipalidad, la comuna y el patrimonio de ella, así que con mucho orgullo del equipo y todos, yo voto apruebo”, manifestó.

Si bien dio el apruebo, el alcalde de Olmué, Jorge Jil también detalló algunos puntos. “Se tiene que conversar la parrilla, se tiene que mantener el folclor, porque eso es lo que nos diferencia a nosotros como uno de los mejores festivales de Chile. Porque tenemos que rescatar nuestras raíces y hemos estado nosotros, este último año, valorizando el folclor. Ustedes lo han podido ver, que se ha ido aumentando”, enfatizó.

Olmue, 16 de enero de 2025. Se realiza en el anfiteatro El Patagual la version LV del festival de la cancion de esta ciudad, evento que premia al folklore, siendo transmitido por radio y television a todo el pais. En la foto la presentacion del ballet folclorico nacional Bafona. Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

Con la licitación, la alianza se comprometió a normalizar, mejorar y ampliar el Patagual. El trato asciende a más de 2.500 millones de pesos por mejoramiento del recinto y 11.500 millones de pesos por transmisión del evento. En este caso, el canal de televisión está como oferente secundario, ya que es Bizarro quien tendrá que pagar el dinero.

El Patagual, anfiteatro histórico donde se celebra el evento anual, tendrá una serie de mejoras. Entre las renovaciones, detalladas por los concejales durante la sesión, están reemplazo de sillas, mejoramiento de camarines y baños, entre otros.

La carrera para ganar la licitación tuvo a dos grandes competidores: Canal 13 y Chilevisión. Sin embargo, la propuesta de la señal del Grupo Luksic no cumplía con las obras complementarias de desarrollo. Para la licitación se pedía un monto de 2.500 millones de pesos y ellos proponían 1.500 millones.