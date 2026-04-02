Trump augura que el estrecho de Ormuz se abrirá “de forma natural” cuando “el conflicto haya terminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este miércoles que el estratégico estrecho de Ormuz se abrirá “de forma natural” cuando “haya terminado” el conflicto desatado en Medio Oriente, tras la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero, a la cual Teherán ha respondido bloqueando el referido paso que conecta el golfo Pérsico con el de Omán y el mar Arábigo.

“Cuando este conflicto haya terminado, el estrecho se abrirá de forma natural”, ha asegurado el mandatario norteamericano en el transcurso de su primera alocución presidencial dirigida directamente a la ciudadanía estadounidense desde el lanzamiento de la referida ofensiva.

Convencido de que Irán “va a tener que vender petróleo porque es lo único que tiene para tratar de reconstruirse”, tras, ha asegurado, haber quedado “prácticamente aniquilado”, el inquilino de la Casa Blanca se ha dirigido, sin precisar nombres, a los “países del mundo que reciben petróleo” a través del estrecho para instarlos a “cuidar” del paso, así como “aprovecharlo” y “valorarlo”.

“Nosotros los ayudaremos, pero son ellos quienes deberán tomar la iniciativa a la hora de proteger ese petróleo del que tan desesperadamente dependen”, ha espetado el republicano tras afear la conducta de los estados que “se niegan a participar” en las agresiones contra Irán.

A renglón seguido, el líder norteamericano se ha dirigido a esos mismos países para “sugerirles” que compren petróleo a Estados Unidos ya que, ha alardeado, tiene “de sobra” al ser “el primer productor de petróleo y gas del planeta, sin siquiera tener en cuenta los millones de barriles recibidos desde Venezuela”. A su vez, los ha instado a “armarse de valor tardío” en aras de “ir al estrecho (de Ormuz), tomarlo, protegerlo y usarlo por sí mismos”.

“Irán ha quedado prácticamente diezmado. Lo difícil ya está hecho. Así que debería ser fácil”, ha valorado el presidente estadounidense, tras lo cual ha añadido que, una vez cesen las hostilidades en la región, “los precios de la gasolina bajarán rápidamente” y los de las acciones “volverán a subir rápidamente”.

Finalmente, el dirigente ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a los “aliados” de Estados Unidos en Medio Oriente, refiriéndose específicamente a Israel, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, algunos de los cuales se han visto especialmente afectados por las represalias iraníes contra intereses de Estados Unidos en la región, operaciones emprendidas en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada por el país norteamericano e Israel --también objeto de ataques-- contra Teherán.

“Han estado fantásticos y no permitiremos que sufran ningún daño ni que fracasen de ninguna manera”, ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca durante su discurso.