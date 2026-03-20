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    La llamativa comparación de Fernando Ortiz en Colo Colo al referirse a la llegada de Gago a la U

    El técnico del Cacique aborda el arribo del exvolante a la banca de Universidad de Chile.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La llamativa comparación de Fernando Ortiz en Colo Colo al referirse a la llegada de Gago a la U. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Fernando Ortiz mira de cerca los movimientos de Universidad de Chile. El técnico del Cacique fue consultado por el arribo de Fernando Gago a la U y en ese momento recordó como se dio su negociación con Blanco y Negro para tomar la oferta alba.

    “Con la sola palabra del interés de Colo Colo, yo ya estaba interesado en venir a este país. Ser el entrenador de una institución con una historia muy importante en el país ya era, a mi modo de ver, algo que no me podía perder”, dijo.

    En esa línea, aseguró que no ha tenido diálogos con el exvolante de Boca Juniors. “No sé cuál fue el motivo de Fer, pero en lo particular, dirigir al mejor equipo del país ya es algo extraordinario para mí”, reflexionó.

    Luego, el entrenador de Colo Colo se centró en el duelo que tendrán ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga. “La historia de este club indica que cada competencia que juguemos, hay que ganarla. La obligación de ser protagonistas va a estar siempre. Desde mañana saldremos a querer ganarla y los jugadores lo saben”, apuntó.

    También se refirió a la convocatoria de Diego Ulloa a la Roja. “Como todos los chicos que hemos traído de nuevo a la institución, se ha ganado la posibilidad de estar dentro de la plantilla. Eso es mérito de ellos y hay que felicitarlos. El trabajo, a corto o largo plazo, da sus frutos”, comentó.

    Finalmente, se refirió a la situación de Javier Correa, quien se lesionó y será baja para el Cacique. “Uno siempre trata de estar al lado de ellos para que esa situación sea un poco más llevadera y entiendan que a todos los jugadores les pasa. En este caso, no es la primera vez que sucede con Javi y él sabe llevar este tipo de situaciones. Se tendrá que recuperar, ponerse de nuevo a tono con sus compañeros y volver a competir. No hay otra receta”, enfatizó.

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